أخنوش يعلن رسميا الأحزاب التي ستشكل حكومة المغرب المقبلة

أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب، عزيز أخنوش، منذ قليل، أن الأحزاب الثلاثة التي ستشكل الائتلاف الحكومي المقبل في المملكة المغربية، هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

وأكد رئيس الحكومة المغربية الذي يقود حزب التجمع الوطني للأحرار والذي تصدر انتخابات البرلمان المغربي في 8 من سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي، حرصه على تشكيل أغلبية متماسكة من أجل الوصول إلى حكومة منسجمة في المملكة المغربية، قائلا: «مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة كان يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد».

أخنوش: المنطق الذي حكم تشكيل الأغلبية هو الإرادة الشعبية

وأشار أخنوش إلى سعي الحكومة لبرنامج قوي وقابل للتطبيق، موضحا أن المنطق الذي حكم تشكيل هذه الأغلبية هو الإرادة الشعبية في مقام أول، مشددا على اقتراح أسماء تحظى بالمصداقية والأمانة من أجل تولي المناصب الوزارية، في مسعى إلى تلبية مطالب المواطنين.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر انتخابات البرلمان بعدما حصل على 102 من المقاعد، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، أما الحزب الثالث المشارك الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي فهو حزب الاستقلال، أقدم حزب سياسي في البلاد، ونال 81 مقعدا.

وشهد حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة، لولايتين بين 2012 و2021، هزيمة مدوية خلال الانتخابات الأخيرة، فتراجع إلى المركز الثامن بـ13 مقعدا فقط.