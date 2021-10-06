راشد العامري: «إكسبو دبي» فرصة للترويج لحوافز الاستثمار في مصر

قال رائد الأعمال الإماراتي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي راشد بالحب العامري، إن مصر قطعت شوطًا كبير في الإصلاح الاقتصادي، من خلال حوافز الاستثمار الأخيرة من خلال التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بإقامة المصانع والمشروعات المختلفة، منوها بأن إكسبو دبي يعد فرصة لعرض هذه الحوافز.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهم ما يميز إكسبو دبي هو مشاركة كافة دول العالم 192 دولة في المعرض العالمي، مشيرًا إلى ورش العمل التي تقام على مدار فترة انعقاد المعرض يمكن عقد العديد من الاتفاقيات المبدئية بين المستثمرين والحكومات أو بين الحكومات وبعضها البعض، على هامش المعرض.

ولفت راشد بالحب العامري، إلى أن ما أعلنته مصر عن الجناح المشارك في إكسبو دبي وتصميمه الذي يعكس الهوية المصرية القديمة والحديثة، للظهور بالشكل اللائق بمكانة أكبر دولة عربية يعظم من استفادة المستثمرين بشكل عام من هذا الحدث العالمي الذي يعد فرصة للمباحثات وعرض وجهات النظر فيما يخص التعاون والتبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى.

وتابع، بأن الفعاليات المصرية التي ستعقد على هامش المعرض التي تشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، سيكون لها رد فعل إيجابي.

ونوه راشد بالحب العامري، بأن الجناح المصري واحدا من أهم الأجنحة المشاركة في إكسبو دبي، ويقع بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن ذلك يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.