إقبال كبير على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 بعد الافتتاح الرسمي

شهد الجناح المصري المشارك في فعاليات «إكسبو دبي 2020» اقبالا كبيرا من الزائرين وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحا كبيرا مساء أمس، لإعلان بدء فعاليات «إكسبو»، التي تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192دولة.

جناح مصر يعكس مكانتها إقليميا وعالميا

وتشارك مصر في هذا المحفل الدولي بجناح متميز يعكس ثقلها ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في «إكسبو»، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصري تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض «تراثنا»، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة، والشباب.