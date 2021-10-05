جامع: رموز مصرية تزور إكسبو دبي 2020 للترويج للجناح المصري

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي والمقام على مساحة عرض 3 آلاف متر مربع، وتستمر فعالياته لمدة 6 أشهر المقبلة.

إقبال كبير للزائرين من مختلف دول وقارات العالم على الجناح المصري

وقالت جامع، إن الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة بإكسبو دبي 2020، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الأمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على إنجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية، مضيفة الجناح المصري شهد منذ إفتتاح إكسبو دبي 2020 يوم الخميس الماضي إقبالًا كبيرًا للزائرين من مختلف دول وقارات العالم.

محتويات فرعونية فريدة سبب تميز الجناح المصري

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن تميز الجناح يرجع إلى وجود محتويات فريدة غير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو وعلى رأسها التابوت الأثري للكاهن بسماتيك والذي يسرد العقيدة والمبادئ المصرية القديمة التي صنعت حضارة مصر العريقة، وعدد من المستنسخات الفرعونية والتي سيكون لها دور كبير في جذب ملايين الزوار خلال فترة انعقاد إكسبو دبي 2020.

وأضافت الوزيرة، أنه من أسباب التميز هو العرض الشيق لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليًا والإنجازات التي تحققت وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، وذلك عبر شاشات تفاعلية بأعلى التقنيات والتكنولوجيا لتعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في كافة مناحي الحياة.

فعاليات تستهدف الترويج للدولة المصر في العديد من القطاعات

ولفتت جامع، إلى أنه يجرى حاليا الأعداد والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لبدء الفعاليات المقررة بالجناح المصري والتي تتعدى الـ 100 فعالية والتي تستهدف جميعها الترويج للدولة المصرية في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والثقافة والصحة والزراعة والرياضة والتعليم والطاقة والمدن المستدامة، مؤكدة أنه يجرى حاليًا الأعداد لليوم الوطني لمصر والمقرر في 30 أكتوبر الجاري.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تستهدف من مشاركتها في هذا المحفل العالمي الهام تحقيق التكامل مع مختلف دول العالم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تنظيم زيارات لعدد من الرموز المصرية لاستهداف 2.5 مليون زائر للجناح

ولفتت الوزيرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية والتي تتمتع بصدى عالمي لزيارة الجناح والترويج له، حيث تستهدف الدولة المصرية جذب نحو 2.5 مليون زائر للجناح.

وتابعت الوزيرة، أن إكسبو دبي 2020 يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية والتي استغرقت 7 سنوات من العمل الجاد والمضني، وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو بالإبهار وطريقة العرض المتميزة، وبالرسالة المتضمنة من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل» لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل.

تدشين الوزيرة لأعمال وأنشطة الجناح المصري

ودشنت جامع، أعمال وأنشطة الجناح المصري، وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الأمارات، وشريف البديوي السفير المصري بدولة الأمارات العربية المتحدة، والسفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الأمارات للمستثمرين بالخارج، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، وسعود الشمري مدير إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الإقتصادية عجمان، ومحمد أبو العينين ممثل شركة سينرجي، وحازم حمادة رئيس شركة يونيتد جروب.