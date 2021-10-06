تسليم 115 شقة إسكان اجتماعي بكفر الشيخ بعد 17 عاما من الانتظار

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،115 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، للذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية منذ عام 2005 حتى 2012،وكذلك المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية في الإعلان الثامن الخاصة ب 9 ألاف جنيه، وسيتم تسليم بقية الوحدات السكنية تباعا.

انشاء 11 برج و6عمارات سكنية تضم835 شقة

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وهذه الوحدة السكنية ضمن 1400 وحدة سكنية، وجاري انشاء 11 برج، و6عمارات سكنية تضم835 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، وجاري انشاء وحدات إسكان اجتماعي أخرى في 4 مواقع .

إنشاء 24 ألف وحدة سكنية بـ3 تجمعات

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في ظل حرص الدولة على توفير الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة، وخاصة من الذين تقدموا للحصول على الوحدات السكنية منذ 17 سنة، ولم يحصلوا عليها.

وأضاف: تشهد المحافظة إنشاء 3 تجمعات سكنية غرب العاصمة بجوار الإسكان الاجتماعي، وشرق العاصمة بجوار جامعة كفر الشيخ، وأمام المستشفى الجامعي، بإجمالي 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لإنشاء 8 عمارات أيقونية، منها 4 تضم 40 دوراً، و 4 آخرين تضم 30 دوراً.

يذكر أنه يجرى إنشاء 3 تجمعات سكنية مختلفة لإنشاء وحدات سكنية «استثمارية واجتماعية» للمواطنين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.