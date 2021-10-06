اليوم.. تسليم 115 وحدة سكنية لشباب كفر الشيخ والاحتفال بذكرى أكتوبر

أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، توزيع 115 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي غرب مدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وذلك للحاجزين بالإسكان الاجتماعي منذ 2004، وهي الأبراج السكنية التي جرى إنشاؤها حيث تم إقامة 10 عمارات سكنية كمرحلة أولى على 10 أفدنة من أرض مقلب القمامة عقب الانتهاء من نقلها، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمرفق الإسكان لإنهاء معاناة آلاف الشباب التي استمرت لسنوات طويلة.

إقامة 3 تجمعات سكنية بكفر الشيخ

ومن المقرر تسليم الوحدات للمستحقين في احتفالية كبرى، بحضور الحاجزين وهي وحدات سكنية جاهزة للسكن، وعلى مساحات مختلفة، حيث جرى البدء في إنشاء تلك الوحدات في عام 2018، كما يجرى إنشاء 3 تجمعات سكنية مختلفة لإنشاء وحدات سكنية «استثمارية واجتماعية» للمواطنين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.

وتشمل التجمعات السكنية الثلاثة إنشاء 33 عمارة سكنية، تشمل 3168 وحدة، فضلا عن إقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فداناً.

الاحتفال بنصر أكتوبر في كفر الشيخ

وفي سياق مختلف، تنظم المحافظة اليوم الأربعاء احتفالا بانتصارات أكتوبر بقصر الثقافة وافتتاح معرض الكتاب ومعرض فن تشكيلي، إضافة لبرنامج الشباب والرياضة ستنظم مسيرة بمناسبة الاحتفال بـ 6 أكتوبر، بحضور المحافظ والقيادات.