محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم ويوزع أجهزة على العرائس

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، حفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، وتوزيع أجهزة للعرائس للأيتام، بالتنسيق مع مؤسسة «نهر الخير»، برئاسة سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة.

تكريم حفظة القرأن

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المجهود المبذول مع حفظة القرآن الكريم، مؤكداً أن تكريمهم شرف ويجب الاهتمام بهم، كما أثنى على توفير احتياجات العرائس من الأيتام والفقراء، معلنا إقامة عرس جماعي لـ 100 عروس خلال الأيام المقبلة.

وعبر اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الادارية، عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم وتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الزواج للأيتام والمحتاجين، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهودا كبيرة في ذلك الشأن.

تجهيز العرائس

وأكدت سوسن هيبه، رئيس مجلس إدارة «نهر الخير»، أن المكرمين اليوم سعداء بوجود وزيرين اللواء جمال نور الدين، واللواء أحمد زكي عابدين، مشيرة إلى أن هناك العشرات من حفظة القرآن الكريم يتميزون بحسن وجمال صوتهم، مقدمة الشكر لكل من ساهم في تكريمهم وتجهيز العرائس.

وقال الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أنه برغم انشغاله بلجنة منعقدة في الأزهر الشريف، إلا أنه صمم على الحضور للمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، مشيداً بمستوى حفظة القرآن الكريم.

كما كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية ، كما تم تكريم محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية التربية النوعية، فضلا عن تكريم أصغر متبرع خلال الحفل.