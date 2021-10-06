قصة «الحب والخيانة» تنتهي بمقتل «غريب» على يد شقيق عشيقته

فيديوهات مخلة وصور فاضحة تخص فتاة عشرينيةـ جمعتها علاقة بعشيقها، كانت الأمور تسير بين العشيقين بشكل طبيعي، حتى قرر العشيق أن يستثمر تلك العلاقة المحرمة في استخدام الفيديوهات في مساومة شقيق عشيقته وابتزازه ماديًا، لكن الأخير استشاط غضبًا وأمسك السكين وسدد 3 طعنات قاتلة في صدر العشيق فأرداه قتيلًا.

فيديوهات وصور فاضحة ثم قتل

تلك الجريمة حدثت في مطلع شهر يناير من العام الماضي بحسب أوراق القضية، التي فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة، أمس بمعاقبة القاتل عبد اللطيف بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بقتل صديق شقيقته غريب، الذي عرض على جهاز كمبيوتر مجموعة من الفيديوهات تُظهر شقيقة المتهم عارية وفي أوضاع مخلة مع المجني عليه، لحظات كانت تمر فيها الصور الفاضحة من أمام شقيق الفتاة الذي عاجل المجني عليه بالطعنات.

لقاءات فتاة عشرينية وعشيقها

أيام وليال بات عبد اللطيف يفكر ويدبر في طريقة للانتقام من عشيق شقيقته، الذي أصبح يلازمه في كل طريق، وذات يوم توجه إلى منزل المجني عليه لقتله إذا فشل في الحصول على «الفلاشة» التي تتضمن فيديوهات وصور شقيقته، ورفض العشيق، وأمسك المتهم بسكين وسدد له الطعنات، إحداها استقرت في عنقه، وأودت بحياته في الحال.

جريمة دامية

قسم شرطة الساحل تلقى بلاغًا بالجريمة الدموية، من استقبال مستشفى الساحل، الذي أفاد بوصول جثمان مواطن عشريني غارقًا في دمائه وبه إصابات خطيرة بيسار الذقن والحنجرة والبطن، ووجود تسمم بالدم وصديد بالتجويف البطني بحسب ماوصفه تقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية.

خيوط الجريمة

خرجت قوة أمنية لفحص البلاغ وجمع خيوط الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة تبين وجود مشاجرة بين المجني عليه «غريب» والمتهم «عبد اللطيف»، بسبب ابتزاز الأول للثاني بفيديوهات وصور مخلة لشقيقته، ما دفعه للانتقام منه.

أدلة الاتهام

تداولت القضية بين أروقة جنايات القاهرة، وخضع المتهم لجلسات تحقيق عدة، أدلى فيها باعترافات تفصيلية بأن المتهم وزع فيديوهات مخلة وصور فاضحة لأخته على أصحابه، «ولما روحت له وقلت له هات الفيديوهات دي، عشان أنت مفبركها، رفض فقتلته» لتقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.