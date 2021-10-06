شركات الأدوية: لا نواقص في الصيدليات.. و«مجموعة البرد» متوفرة

قالت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن هناك مخزونا استراتيجيا لدى الدولة من أدوية البرد، ولا يوجد نقص في المعروض، وأعدت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، لجانا للوقوف على توافر الأدوية المحلية والمستوردة مع دخول فصل الشتاء.

توافر ادوية البرد

وقال الدكتورعلي عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن توافر كبير فى أدوية البرد والمناعة الخاصة بالبرد والتهابات الجهاز التنفسى ولمدة عامين لا يوجد أي نواقص فى الأدوية.

مخزون أدوية يكفي 12 شهرا

وأوضح بأن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9-12 شهرا كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات الطبية والمطهرات.

وأكد عوف أن هيئة الأدوية تواصل تسهيلها لإجراءات الاستيرادية من اختصار إجراءات الاستيراد من 3 إلى شهر، كما قامت باتخاذ خطوات استباقية لضبط السوق، ولم يحدث أي نقص في الأدوية الأساسية.

تراجع طفيف فى أدوية البرد الموجة الرابعة

أرجع رئيس شعبة الأدوية لـ«الوطن»، أسباب الإقبال لشراء الأدوية لمواجهة موجات البرد القارس، ونزلات البرد من جانب المواطنين، إلا أنها الأقل بالمقارنة من الموجة الثالثة.

شركات الادوية تؤكد: لا يوجد نواقص

وأكّد أنَّ شركات الدواء المصرية، تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة، ووضع مخزون إستراتيجي كاف لديها، وأضاف أن سوق الدواء لثانى مرة في تاريخه، يحظى بتوافر كل أصناف أدوية البرد، والأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

نصائح الشعبة للحساسية الشعب الهوائية والإنفلونزا

ونصح عوف المواطنين مع قدوم فصل الشتاء الابتعاد قدر الإمكان عن الأتربة وعن التعرض للمبيدات الحشرية والكيماويات العطرية وعوادم السيارات، واستخدام المنظفات داخل البيوت والإقلاع عن التدخين، كلها تمثل عوامل وقاية من الإصابة بحساسية الشعب الهوائية

وان أبسط وأسهل الأشياء التى تمنع نقل عدوى الإنفلونزا هو غسيل الأيدى باستمرار بالمياه والصابون، ووضع منديل عند العطس والسعال، والجلوس فى البيت لحين انتهاء الفيروس.