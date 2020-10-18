"الغرف التجارية" عن عودة الدراسة: أنعشت مبيعات أدوية نزلات البرد 14%

أنعشت العودة إلى المدارس والجامعات زيادة الطلب على أدوية الإنفلونزا ونزلات البرد من جديد بعد هدوء كبير في الطلب خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إنَّ سوق الدواء شهد نموًا منذ بدء العودة إلى المدارس والجامعات بنسبة 14%، مرجعًا أسباب الإقبال لشراء الأدوية لمواجهة موجات البرد وتأمين الاحتياجات وخاصة أدوية "فيتامين سي والزنك والمكملات الغذائية ومسكانات مثل البارستيمول وبعض مضادات الحيوية مثل الزيثروميسنوالكلورو كين أقراص".

ولفت إلى وجود زيادة كبيرة في مبيعات المطهرارت خصوصًا "الكحول والكمامات والجونتيات"، مبينًا أنَّ الدولة أمنت احتياجات البلاد من الأدوية لمواجهة الاحتياجات من خلال رفع المخزون الاستراتيجي من 6 أشهر لـ12 شهرًا.

وأكّد أنَّ شركات الدواء المصرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة ووضع مخزون استراتيجي كاف لديها، مشيرًا إلى أنَّ كل دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا، والتي أثبتت إيجابية على بعض الأفراد في دول أخرى.

ووضح رئيس شعبة الأدوية، أنَّ الأدوية يوجد بها وفرة بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، مع استقرار أسعارها، منوهًا إلى أنَّه في حالة الطلب المتزايد سيستمر الاستقرار في سوق الدواء المرحله المقبلة من ناحية المخزون الاستيراتجي للبلد حتى في ظل توقعات بحدوث موجة ثانية للفيروس.

ومع بداية أزمة كورونا، كان لشعبة الأدوية دورًا مهمًا في التواصل مع هيئة الدواء المصرية لتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتحليل، كما كان لها دورًا مع هيئة سلامة الغذاء وذلك لسرعة تسجيل المكملات الغذائية الخاصة بالمناعة لمواجهة فيروس، ومع بداية الدورة الجديدة للشعبة سيكون هناك ملفات مهمة للعمل على حل التحديات التي تواجهها مثل حماية الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتمكّين الشباب من التواجد في هذا المجال وحماية المنافسة وتوفير دواء آمن وفعّال وزيادة الصادرات.