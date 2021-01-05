«شعبة الأدوية»: القلق من كورونا أنعش أدوية «البرد» بنسبة 70%

دفع حرص الأطباء على وصف «بروتوكولات كورونا» لمرضاهم، حتى في حالات الاشتباه والإصابة بأعراض البرد العادية، إلى انتعاش مبيعات أدوية الانفلونزا والمضادات الحيوية والفتيامينات بنسبة 70% خلال الـ5 أيام الأولى من عام 2021.

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن مبيعات شركات الأدوية شهدت انتعاشة وطلب على عدد كبير من أدوية البرد من جانب الصيدليات والمواطنين.

وأرجع «عوف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» زيادة الطلب إلى شراسة الموجة الثانية وخاصة في شهر ديسمبر واستمرارها مع بدايات العام الجديد ما أثار القلق لدى المواطنين الذين عادوا إلى سحب الأدوية الخاصة ببروتوكولات كورونا المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل في ظل عدم تقنين عدد كبير من الأطباء من كون هذه أعراض برد أو كورونا فيقوم بكتابة برتوكول كورونا، كما كان هناك زيادة كبيرة في مبيعات المطهرات خصوصا الكحول والكمامات والجونتيات.

وأضاف، رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن منظومة العمل في المصانع الخاصة بمواد الخام ومواد التعبئة الخاصة لصناعة الدواء لا يوجد أي شكاوى من نقصها أو عدم استيرادها او نقلها، وبالتالي سوف يستمر الاستقرار في سوق الدواء في المرحلة القادمة من ناحية المخزون الاستيراتجي للبلد حتى نهاية العام.. لافتا إلى أن هناك تيسرات في استيراد مواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواء وسرعة صدور الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بإصدار قرار لتسريع وإنهاء مشاكل الشركات والأمور بالنسبة للاستيراد تسير بانتظام ودون تأخير.

وعن أهم الأدوية التي رصدتها الشعبة وتم زيادة السحب عليها هي «أزوزيزروماسين كبسول وازويزروماسين شراب و بارسيتمول شراب وبارسيتمول اقراص وفيتامين سى وعبوات زنك».

وكشف رئيس الشعبة العامة للأدوية عن ضخ كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بزيادة المناعة في جميع الصيدليات في مصر وذلك بعد توجيهات وزيرة الصحة والسكان وأجتمعها مع ممثلي شركات العاملة في سوق الدواء في مصر وبعض الهيئات العاملة في قطاع الدواء بزيادة الإنتاج وسرعة توفير هذه الأدوية في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وتم طرح كميات كبيرة من الأدوية بضوابط جديدة وذلك لضمان وصول لأكبر شريحة من المرضى المحتاجين.

وأشار إلى أن من خلال الرصد لم تشهد سوق الدواء أي نقص لأي دواء في الصيدليات وهناك تفتيش صيدلي على جميع الصيدليات للتأكد من استلام الكميات الأدوية واتباع إرشادات بيعها يحتفظ الصيدلي بصورة من الروشتة وعند طلب كمية جديدة يتم ختم هذه الصورة وإرسالها الطلبية الجديدة وذلك خاص بالمضاد الحيوي.

وفي نفس الوقت تتواصل الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة سلامة الغذاء، لزيادة تسجيل وإنتاج المكملات الخاصة بزيادة المناعة مثل فيتامين سي والزنك والدي واللاكتوفيرين والكالسيوم والحديد وتقوم الهيئة حاليا بمجهود كبير لمواجهة تزايد الطلب على هذه المنتجات لمواجهة تحديات فيروس كورونا.