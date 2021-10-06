انطلاق محاكمة المتهمين بقتل فتاة «مول كفر الدوار».. وأمها: «عايزة حق بنتي»

اتشح أهالي فتاة مول كفر الدوار بالسوداء، عيونهم باكية، ورافعين صورة ابنتهم أثناء تخرجها من الجامعة، وذلك قبل بدء أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار، أو المعروفة إعلامياً بـ«شهيدة غدر الصحاب» والتي لم يتعد عمرها 25 عاما، حيث تبدأ اليوم الأربعاء بعد قليل بمحافظة البحيرة، أولي جلسات محاكمة المتهمين، الذين تسببت الغيرة بينهم إلى مقتل الفتاة منذ 4 سنوات.

والدة الفتاة تطالب بالقصاص

تعالت صرخات والدة الفتاة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء: «عايزة حق بنتي، ادعولي الله يخليكم» مؤكده على أنها تنتظر محاكمة صديقاتها والمتهمين بقتل ابنتها، مطالبة بالقصاص من المتهمين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت في واقعة فتاة المول إلى إحالة صديقتها وشريكيها في الجريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

أحداث واقعة القتل

أوضحت التحقيقات أن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى مثل سرقة مشغولات ذهبية من الضحية وهاتفها المحمول ومبلغ مالي وغيرها من المتعلقات، وشرعوا في إخفاء معالم جريمتهم فقاموا بسكب المشروب «العصير الممزوج بالسم والأقراص المنومة» وغسلوا الكوب بالماء، وأتلفوا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة، وحطموها، ظنا منهم أنها لم تسجل جريمتهم وفرا هاربين من مسرح الجريمة المروعة.

ووفقاً لتحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاثة مثلوا جريمتهم داخل عيادة طبيب العيون «موقع الحادث»، وبخطوات سريعة وجريئة مثلت «نورهان» الواقعة وروت تفاصيل جريمتها، وذكرت أنها لم تنم منذ الحادث، وتسمع صوت «نجلاء» باستمرار تستغيث بها، وتقول لها «أنقذيني».