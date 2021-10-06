سلسلة من التوتر بين مالي وفرنسا.. واستدعاء السفير للاحتجاج

تجددت التوترات بين مالي وفرنسا، بعد أن أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات جديدة، شكك بها في شرعية القيادة المؤقتة للدولة الإفريقية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في مالي إلى استدعاءالسفير الفرنسي لدى البلاد.

مالي تتهم فرنسا بالتخلي عنها في منتصف الطريق

ويذكر أنّ حدّة التوترات قد تصاعدت بين فرنسا ومالي منذ أن اتهم رئيس وزراء مالي، شوجيل كوكالا مايجا، فرنسا بالتخلي عن بلاده «في منتصف الطريق» في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين .

«ماكرون» يرفض تصريحات رئيس وزراء مالي

وبحسب ما ذكرته إذاعة راديو فرنسا الدولي فإن ماكرون رفض الأسبوع الماضي هذه المزاعم، وقال إن تصريحات رئيس وزراء مالي كانت وصمة عار وتسىء إلى ما لا يرقى حتى إلى كونه حكومة.

استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات ماكرون

وكان عبدالله ديوب وزير خارجية مالي، قد قال في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي إلى اجتماع لإبلاغه باستنكار السلطات في مالي لتصريحات الرئيس الفرنسي.

تقليص عدد الجنود الفرنسيين في مالي

وفي سياق آخر أعلنت فرنسا في وقت سابق هذا العام إنها بصدد تقليص وجود قواتها في مالي إلى نحو 2500 جندي مقابل ما يزيد قليلا عن 5 آلاف جندي في المنطقة الآن.

وزيرة الجيوش الفرنسية تحذر مالي من الانعزال عن المجتمع الدولي

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أعلنت أواخر سبتمبر الماضي، أنه إذا دخلت مالي في شراكة مع مرتزقة فاغنر، فسيتسبب ذلك في عزلها تُعزل وستفقد دعم المجتمع الدولي الملتزم جدا تجاهها، وأشارت إلى أنّ مالي ستتخلى عن مقومات كاملة من سيادتها، إضافة إلى أنّها ستكون بعيدة عن تنويع شركائها وستنغلق مع مجموعة من المرتزقة.