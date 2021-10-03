جمهور بابلو بعد إيقافه بدلا من مرتكب واقعة «مولاي»: «أنا مالي يا لمبي»

سادت حالة من الغضب لدى جمهور الراب بعد قرار وقف مروان بابلو، من قبل نقابة المهن الموسيقية، خلال الساعات الماضية، على خلفية تغير مغني راب آخر خلال الحفل كلمات ابتهال «مولاي» للنقشبندي، لتصبح «مروان إني ببابك».

وأوضحت النقابة في بيانها الصادر، أمس، أن قرارها بوقف مروان بابلو يرجع إلى تغيير كلمات الابتهال الشهير، «تناول في إحدى حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي».

صاحب واقعة «مولاي» في حفل بابلو: «مروان مالوش دعوة»

واعترض الجمهور على قرار النقابة لأنه «بابلو» ليس صاحب تلك الواقعة ولم يشارك فيها إطلاقا، ولكن مغني راب فلسطيني شارك في الحفل يدعى «شب جديد»، الذي غير كلمات ابتهال النقشبندي «مولاي»، لتكون «مروان يا مروان.. إني ببابك قد بسطت يدي»، وهو ما أعلنه مغني الراب الفلسطيني بنفسه عبر حسابه على «إنستجرام».

واعتذر «شب جديد» على الواقعة التي آثارت استياء الجمهور المصري، قائلا: «أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان بابلو»، مؤكدا: «ومروان مالوش دعوة خالص».

جمهور مروان بابلو عن قرار وقفه: «ظلم»

وعلق أحد المتابعين على وقف مروان بابلو بسبب تصرف «شب جديد»، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بصورة من فيلم «الناظر»، قائلا: «وأنا مالي يا لمبي»، وأضاف آخر: «هو من أسباب ايقاف مروان بابلو أن سمح لشب جديد يعمل كده، هو كان مفروض يعمل إيه بجد»، وأشار أحد المستخدمين إلى أن ذلك القرار يعتبر ظالما في حق مروان بابلو.

وروى أحد حضور الحفل الواقعة كما حدث، قائلا: «كان في اتنين رابرز في الحفلة دي، شب جديد طلع الأول، وبعد ما خلص كان بيقدم مروان بابلو فراح مغنيله (مروان اني ببابك قد بسطت يدي)، مروان ملوش دعوة.. النقابة منعت مروان من الغناء».