محافظ أسيوط يكرم المعلمين المتميزين: أصحاب رسالة يشاركون في رقي المجتمع

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددا من المعلمين المتميزين ببعض مدارس المحافظة لتميزهم وتفانيهم في العمل، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، وتقديرًا لدور المعلم ورسالته السامية التي يقدمها من خلال تربية وتعليم الأجيال، وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة .

أسماء المكرمين خلال الاحتفالية

وشمل تكرم المحافظ، بعض معلمي مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، ومنحهم شهادات تقدير لتميزهم، وذلك خلال احتفاليات تم تنظيمها ضمن مشروع التدريب العملي الميداني لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الأيام الماضية، وكان على رأس المكرمين، عمرى كامل عبد الرحمن مدير مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، وداليا الفونس وكيل المدرسة، وسوسن علي كريم موجه عام التربية الفنية، وجيهان مصطفى محمد رئيس قسم التربية الفنية بالمدرسة، وحنان راجي حكيم معلم كبير لغة انجليزية، وسيدة محمد محمد كبير معلمين لغة عربية، وولاء عبدالرحمن محمود معلم أول فلسفة، وخالد شكري أحمد مشرف المتحف، وشيماء بدر عبدالحميد معلم أول فلسفة، وهدى فيصل بداري أخصائي إعلام، ونهى حافظ عبدالمبدي معلم أول تاريخ، وأميرة أحمد عبدالباقي معلم موسيقى، والطالب محمد إيهاب على بالصف الثالث الثانوي، كما تم تكريم فريق كورال مدرسة أسيوط المتميزة للغات، وكورال مدرسة 25 يناير المتميزة للغات، وكورال مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، وفريق كورال مدرسة بدر الرسمية للغات.

تهنئة من المحافظ بمناسبة عيد المعلم

وهنأ محافظ أسيوط، خلال التكريم، جميع معلمي مصر بمناسبة عيد المعلم الذى يوافق 5 أكتوبر من كل عام، مشيرًا إلى أن تكريم المعلمين فى عيدهم هو تذكير وتقدير العطاء الذي يقدمه أصحاب الرسالة السامية فى تربية وتعليم الأجيال واحترامًا لدور المعلم في رقي المجتمع من خلال تربية الأجيال للنهوض بوطننا الغالي والحفاظ على مكتسباته التنموية.

يذكر أن الاحتفال بـ«عيد المعلم» بدأ يوم 5 أكتوبر سنويًا منذ عام 1994 لإحياء ذكرى توقيع توصية منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين وتقديرًا لدور المعلم وتوثيقًا للعطاء الذى يقدمه للمجتمع في تربية الأحيال والتوعية بالرسالة السامية التي يقدمها نحو رقي المجتمع من خلال تربيته لأجيال تعمل على ذلك.