محافظ أسيوط يصدر قرارا بالمخطط التفصيلي لـ 22 قرية

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قراراً بالمخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج، عقب استكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية ، والعمل بها فوراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

مخطط تفصيلي لـ 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية

وتضمن القرار المخطط التفصيلي لـ 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وهي «بني هلال، الأنصار، الصبحة، بني صالح، عنك، عرامية الديوان، بني ادريس، المنشأة الكبرى، المنشأة الصغرى، عرب الجهمة، الحبالصة، السراقنا، التتالية، التمساحية، مير، رزقة الدير المحرق، الحرادنة، منشأة خشبة»، بالإضافة إلى 4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج «أبو خرص، دكران، البلايزة، الزرابي».

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتفيد في زيادة عرض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة مع الزيادة السكانية وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية بالإضافة إلى تحديد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية.

كان المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسيوط، وافق في وقت سابق على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.