وحدة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تدشن «وحدة المرأة الآمنة»

استقبل الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، رئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، الدكتورة منى الغزالي، مسؤول صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أمل فليب، ممثلا لرئيسة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، مدير الوحدة، والدكتور جمال عاطف، منسق عام الوحدة، ولفيف من الأعضاء، لمتابعة إطلاق «وحدة المرأة الآمنة» المنبثقة عن وحدة مناهضة العنف، التي سيكون مقرها مستشفى الكبد الجامعي.

رئيس جامعة المنيا: ندعم كل ما يحفظ حقوق المرأة المصرية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، خلال لقائه بالوفد، دعم إدارة الجامعة لكل ما يٌحقق ويضمن الحفاظ على المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها، لافتًا إلى ما اتخذته الجامعة وما نفذته من أنشطة بجميع كلياتها استهدفت نشر الوعي بحقوقهن، ودور المجتمع تجاههن، وتوفير وحدتين عاليتين المستوى الخدمي الطبي لتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرأة المعنفة، تكون تابعة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق.

وأعلن «عبدالنبي» عن تدشين الوحدة لوحدة طبية جديدة للاستجابة السريعة، منبثقة عنها، لتقديم الرعاية الطبية والدعم الطبي للمرأة المعنفة باسم «وحدة المرأة الآمنة»، بمشاركة كلية الطب بالجامعة، ويكون مقرها بمستشفى الكبد الجامعي، متطلعا إلى مواصلة دعم الوحدة على الأصعدة كافة.

الوفد الزائر يثمن مجهودات الوحدة

وثمن الوفد الزائر مجهودات الوحدة ونشاطاتها المتميزة من بين وحدات الجمهورية، مشيدين بدعم قيادة الجامعة لأنشطة الوحدة، مؤكدين حرصهم على توثيق ذلك من خلال إنتاج فيلم وثائقي يحاكي نشاطات وفعاليات وأنشطة الوحدة بجامعة المنيا، لنقل التجربة لجميع الوحدات بالجامعات المصرية.

وأجرى الوفد لقاءات نقاشية مع منسقات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجميع كليات الجامعة، بمشاركة وحضور طالبات صديقات الوحدة من فريق كلية الحقوق بجامعة المنيا.