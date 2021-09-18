البابا يشهد تخريج دورة مناهضة العنف الأسري بالإسكندرية

شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، حفل تخريج حوالى 120 متدرباً من آباء كهنة وخدام وخادمات مدينه الإسكندرية، بعد تدريبهم على كيفيه مواجهه ظاهرة العنف الأسري، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة، وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدي، والأثار المترتبة على الأطفال.

حضر الحفل كل من الآباء الاساقفة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل مقرر لجنه المرأه بالمجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية، وبحضور مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس القومي للمرأة.

وكيل البابا: الكورس نواة لخدمة اللجنة في كل إيبارشيات الكرازة

بدأ الحفل بكلمة للقمص ابرام اميل وكيل البطريركية ومقرر اللجنة شرح فيها خطة اللجنة في إطار تعاون كل الجهود في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وعن الكورس التدريبي بالإسكندرية كنواة لخدمة اللجنة في كل إيبارشيات الكرازة.

وقدم المتدربون من كل قطاع رعوي بالإسكندرية مشروع التخرج من الدورة التدريبية، قدمه مندوبون عن كل قطاع على حدة.

البابا تواضروس يقدم شهادات لخريجي الكورس

وقدم البابا شهادات تخرج الدورة التدريبية على المتخرحين، فيما قدم القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن الأنبا يوليوس أسقف الخدمات الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، واختتم الحفل بكلمة لبابا الإسكندرية، تحدث فيها عن قيمة المرأة في المجتمع والكنيسة والكتاب المقدس.

تأتي هذه الدورة التدريبية في اطار التعاون بين لجنه المرأة بالمجمع المقدس وكافة الخدمات الكنسية، وجهات الدولة، بهدف تمكين المرأة ومساندتها.