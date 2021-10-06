21 مليار دولار خسائر أغنى 11 ملياردير ومؤسسات تكنولوجية بسبب عطل فيسبوك
كتب:
وليد عبدالسلام
03:13 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
ثروات الميارديرات
أحدث تعطل فيسبوك والمنصات التابعة له «انستجرام، واتساب، وماسنجر» موجة من الخسائر في ثروات أغنى مليارديرات يستثمرون في قطاع التكنولوجيا، حيث بلغت خسائر أغنى 11 مليارديرات ومؤسسات تكنولوجية نحو 21 مليار دولار في يوم واحد فقط، منها 5.6 مليار دولار فقدها مؤسس Facebook ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بما يمثل 28.5% من إجمالي الخسائر، لتصل ثروته حاليا إلى 116.8 مليار دولار، وفقاً لـ«فوربس».
وترصد «الوطن» تفاصيل خسائر أغنى 11 مليارديرات ومؤسسات تكنولوجية يستثمرون في قطاع التكنولوجيا وقمية ثروتهم بعد الخسائر:
1- جيف بيزوسصافي
الثروة: 186.6 مليار دولار
الخسائر: 4.8 مليار دولار
Amazon
الجنسية: أميركي
2- بيل غيتس
صافي الثروة: 128.8 مليار دولار
الخسائر: 947 مليون دولار
Microsoft
الجنسية: أميركي
3- لاري إليسون
صافي الثروة: 117.5 مليار دولار
الخسائر: 422 مليون دولار
Oracle
الجنسية: أميركي
4- مارك زوكربيرغ
صافي الثروة: 116.8 مليار دولار
الخسائر: 5.9 مليار دولار
الجنسية: أميركي
5- لاري بايج
صافي الثروة: 114.7 مليار دولار
الخسائر: 2.2 مليار دولار
الجنسية: أميركي
6- سيرجي برين
صافي الثروة: 110.6 مليار دولار
الخسائر: 2.1 مليار دولار
الجنسية: أميركي
7- ستيف بالمر
صافي الثروة: 91.7 مليار دولار
الخسائر: 1.6 مليار دولار
Microsoft
الجنسية: أميركي
8- ماكنزي سكوت
صافي الثروة: 53.6 مليار دولار
التغير: 1.6 مليار دولار
Amazon
الجنسية: أميركية
9- مايكل ديل
صافي الثروة: 53.2 مليار دولار
التغير: 207 ملايين دولار
10 - Dell computers
الجنسية: أمريكي
11- ما هواتينغ
صافي الثروة: 45 مليار دولار
التغير: 966 مليون دولار
Tencent
الجنسية: صيني