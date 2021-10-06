21 مليار دولار خسائر أغنى 11 ملياردير ومؤسسات تكنولوجية بسبب عطل فيسبوك

أحدث تعطل فيسبوك والمنصات التابعة له «انستجرام، واتساب، وماسنجر» موجة من الخسائر في ثروات أغنى مليارديرات يستثمرون في قطاع التكنولوجيا، حيث بلغت خسائر أغنى 11 مليارديرات ومؤسسات تكنولوجية نحو 21 مليار دولار في يوم واحد فقط، منها 5.6 مليار دولار فقدها مؤسس Facebook ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بما يمثل 28.5% من إجمالي الخسائر، لتصل ثروته حاليا إلى 116.8 مليار دولار، وفقاً لـ«فوربس».

وترصد «الوطن» تفاصيل خسائر أغنى 11 مليارديرات ومؤسسات تكنولوجية يستثمرون في قطاع التكنولوجيا وقمية ثروتهم بعد الخسائر:

1- جيف بيزوسصافي

الثروة: 186.6 مليار دولار

الخسائر: 4.8 مليار دولار

Amazon

الجنسية: أميركي

2- بيل غيتس

صافي الثروة: 128.8 مليار دولار

الخسائر: 947 مليون دولار

Microsoft

الجنسية: أميركي

3- لاري إليسون

صافي الثروة: 117.5 مليار دولار

الخسائر: 422 مليون دولار

Oracle

الجنسية: أميركي

4- مارك زوكربيرغ

صافي الثروة: 116.8 مليار دولار

الخسائر: 5.9 مليار دولار

Facebook

الجنسية: أميركي

5- لاري بايج

صافي الثروة: 114.7 مليار دولار

الخسائر: 2.2 مليار دولار

Google

الجنسية: أميركي

6- سيرجي برين

صافي الثروة: 110.6 مليار دولار

الخسائر: 2.1 مليار دولار

Google

الجنسية: أميركي

7- ستيف بالمر

صافي الثروة: 91.7 مليار دولار

الخسائر: 1.6 مليار دولار

Microsoft

الجنسية: أميركي

8- ماكنزي سكوت

صافي الثروة: 53.6 مليار دولار

التغير: 1.6 مليار دولار

Amazon

الجنسية: أميركية

9- مايكل ديل

صافي الثروة: 53.2 مليار دولار

التغير: 207 ملايين دولار

10 - Dell computers

الجنسية: أمريكي

11- ما هواتينغ

صافي الثروة: 45 مليار دولار

التغير: 966 مليون دولار

Tencent

الجنسية: صيني