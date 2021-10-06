استمرار اعتقال نجل شاروخان حتى 11 أكتوبر بعد رفض الكفالة

صرحت مصادر أمنية من داخل المركز الهندي الوطني، بأنه جرى مد فترة اعتقال نجل شاروخان «اريان خان» حتى الاثنين الحادي عشر من أكتوبر، لعرضه على الطب الشرعي قبل محاكمته وذلك وفقا لما نشر بموقع «انديا توداي».

كما أعلنت الشرطة الهندية، أن هناك أدلة جديدة تدين نجل شاروخان، وسوف يتم مواجهته بها أثناء المحاكمة.

كفالة ابن شاروخان

وقد أعلن أمس المركز الوطني الهندي كفالة نجل شاروخان، وقرر استمرار حبسه حتى السابع من أكتوبر الجاري، واليوم أعلن أنه تم مد الفترة من 7 أكتوبر إلى 11 الشهر ذاته.

وزار سلمان خان وسونيل شيتي شاروخان بمنزله أمس، لدعم صديقهما المقرب ونجله بأزمتهم الحالية. وقال سونيل شيتي لأحد المواقع الصحفية الهندية، أن «اريان طفل ولذا يجب أن يتم التعاون معه لأنه مراهق ولا يعرف جيدا ما هي مخاطر فعلته، ولذا فانه يدعمه لان أريان لم يكن رجلا ناضجا يمكننا محاسبته على أفعاله».

فما دعم العديد من النجوم، شاروخان في الأزمة التي يتعرض لها هو ونجله.

شاروخان ينفي مقابلة ابنه

وكانت قد نشرت أحد المواقع الهندية، أن هناك مصادر مقربة من شاروخان، صرحت بأن ملك بوليوود سمح له الالتقاء بابنه والحديث معه قليلا، لكن شاروخان نفى ذلك الأمر، وأضاف أنه يستشير المحاميين وهذا هو ما يحتاجه. كما أكد أن المركز الوطني، عدم التقاء شاروخان بنجله حتى الآن.

وكان قد صرح عدد من أصدقاء شاروخان المقربين أنه رغم صعوبة الأمر وانزعاج عائلة خان، إلا أن النجم الهندي وعائلته يتعاملون بهدوء تام مع الأمر، وأنهم يرون أنه يجب التركيز فقط مع خروج نجلهم من الأزمة ومتابعة المحاميين، لحين الحصول على كفالة له.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على اريان خان صباح يوم الأحد، بعد أن جرى ضبطه هو وزملائه، يتعاطون المخدرات والكوكايين بحفل على متن سفينة، وكان اريان بحالة انهيار تام حينما تم ضبطه.

يذكر أن اريان خان يدرس الإخراج والتمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شقيقته سوهانا، ودائما يستقر بدبي وأمريكا.