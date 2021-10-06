أزهري يوضح حكم الدين في استخدام السوشيال ميديا: حرام في هذه الحالة

أثبت الانقطاع الأخير لمواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، أن البشرية أصبحت أسيرة للعالم الرقمي، وباتت تعتمد بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية، عطل الـ6 ساعات أشار إلى عدم استطاعة الجميع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حولت السوشيال ميديا العالم إلى قرية صغيرة، وهذا لايعني بالضرورة أنها وسيلة إيجابية بحتة، بل هي «سلاح ذو حدين»، لها مميزاتها وسلبياتها وفقا للاستخدامات والأهداف المرجوة منها، فقد تكون محرمة أومكروهة في أمور معينة.

أزهري يوضح حكم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور أحمد صبري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن أن يصبح نعمة إذ استغلت في الخير، أو نقمة إذا استعملت في الشر، فإذا استعملناها فيما ينفع العباد والبلاد فهي نعمة كبيرة، تدر فوائد عظيمة جدًا.

متى يحرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟.. أزهري يوضح

وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن السوشيال ميديا تكون حرامًا حينما تستعمل في نشر الأخبار الكاذبة أو عندما تستخدم في نشر الفاحشة أو الباطل أو الفساد، وهكذا فهنا يحرم استعمال السوشيال ميديا، كما تكون مكروهة حينما لا يكون منها فائدة يعني يستوي فيها المنفعة والمضرة.

وأوضح «صبري» ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصحابه «من منكم رأى اليوم شيء يقصه علينا، فلم يتكلم أحد من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فجاءني ملكان أيقظاني، وقالا لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما وقص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الرؤيا التي رآها، وكان في هذه الرؤية أنه يقول ومررت لرجل مستلق لقفاه، وإذا بملك قائم عند رأسه وبيده كالوب يعني منشار يشرشر من شدقه إلى قفاه ومن أنفه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه، يعني رجل نائم على ظهره ويقف عند رأس هذا الرجل النائم على ظهره ملك والملك في يده منشار، ويشرشر يعني يقوم بذبحه مثلا في هذه المنطقة، من الفم إلى القفا، ومن الأنف إلى القفا، ومن العين إلى القفا، و في الجهة اليمنى فإذا انتهى من الجهة اليمنى تحول الملك إلى الجهة اليسرى ففعل بها مثل ما فعل في اليمنى، فإذا انتهى الملك من الجهة اليسرى عادت اليمنى على ما كانت عليه ففعل بها مثل ما فعل سابقا، وهكذا حتى قيام الساعة فقلت ما هذا فقيل لي هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق».

وأشار «صبري» إلى أن هذا الحديث تحقق حرفيًا في هذا الوقت، فتجد شخص يكذب في خبر معين ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و ينتشر انتشار النار في الهشيم في العالم كله، على حد تعبيره، وقال هذه الكذبة التي قالها وانتشرت بين الناس حتى بلغت الآفاق، يعني انتشرت في الغرب والشرق واليمين والشمال، فتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بهذه الوسائل التي نراها الآن.

وتابع:« أوصي جميع المسلمين وكل من يتعامل مع السوشيال ميديا أن يتقي الله في هذه الوسيلة التي لا غنى لنا عنها في عصرنا الحاضر، و أن تستعمل بالشكل الصحيح والسليم».