شركات المحمول: خدمات الإنترنت لم تتأثر بأعطال مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مصادر مسؤولة بشركات المحمول، إن عطل تطبيقات فيس بوك الذي استمر لنحو 6 ساعات أمس، ليس له علاقة بشبكات المحمول في مصر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن خدمات الانترنت لم تتأثر والخدمة لم تنقطع، وإنما كان هناك عطلاً في تطبيقات فيس بوك منها واتس اب وماسنجر استمرت لمدة ساعات ظن البعض في البداية أنه عطل في الشبكة.

مصادر: شبكات الاتصالات في مصر تعمل جيدا

كما أكدت المصادر أن شبكات الاتصالات في مصر تعمل جيدا، ولم تتأثر بهذا العطل، مشيرة إلى أنه كان هناك بعض الضغط على الشبكة بعد عودة خدمات الفيس بوك تحملتها بشكل عادى دون تأثر.

وتعرضت شبكات "فيس بوك"، و"إنستجرام" و"واتس آب" و"ماسنجر" للتعطل في العديد من دول العالم، وقد لجأ العديد من المستخدمين لمنصة تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى؛ للتعبير عن أسفهم للانقطاع، فيما أفاد المستخدمون بأن الشبكة الاجتماعية وتطبيقاتها بدأت عرض رسائل الخطأ بداية من الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وأظهرت جميع تطبيقات الشركة - Facebook وInstagram وWhatsApp وFacebook Messenger - تقارير انقطاع الخدمة، وفقًا لموقع downdetector ، الذي يراقب حركة مرور الويب ونشاط الموقع.

أكثر من 2.7 مليار مستخدم يومياً لتطبيقات فيسبوك

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط، وأغلب المناطق التى عانت من الانقطاع، مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فيسبوك تستبعد الهجوم الإلكتروني وراء وقف خدماته مع واتساب وإنستجرام.

ولا تعد حالات الانقطاع أمرًا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث انقطاع في الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وتحاول الشركة دمج البنية التحتية التقنية الأساسية لـ Facebook وWhatsApp وInstagram لعدة سنوات.