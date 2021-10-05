«الكهرباء»: توقف مواقع التواصل يؤثر على التعامل مع وسائل الإعلام

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توقف عمل وسائل التواصل الاجتماعي أثر بشكل كبير على الآليات والطرق التي وفرتها الوزارة للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، والتي تنشر من خلالها نشاط وأعمال الوزارة اليومي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإعلان عن خدمات جديدة أو قطع التيار عن مناطق معينة بسبب أعمال الصيانة التي تجريها عدد من الشركات في نطاق عملها بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

نصائح وحملات توعية للمواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي

وقال المصدر لـ«الوطن»: «إن الوزارة والشركات التابعة للشركة القابضة تقدم باستمرار عددا من النصائح والخدمات للمواطنين على مدار اليوم أهمها حملات التوعية لطرق ترشيد استهلاك الطاقة وآليات وكيفية استخدام الأجهزة المنزلية الكهربائية بالشكل الأمثل حفاظًا على إطالة عمر الأجهزة»، مضيفًا: «الشركات تقدم على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار اليوم نصائح لكيفية خفض استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية».

نبحث الآليات المقدمة لوسائل الإعلام لمدها بأخبار الوزارة

وأوضح المصدر أنه في حال توقف عمل وسائل التواصل الاجتماعي، تبحث إدارات الإعلام عن الآليات التي تستطيع من خلالها مد وسائل الإعلام بالأخبار، خاصة مندوبي الوزارة من الصحف والمواقع المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة ستوقع اليوم الثلاثاء، عقد مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وهو حدث مهم للمواطن العربي بشكل كبير ويحتاج إلى تغطية إعلامية موسعة.

الوزارة تشهد حدثا مهما اليوم

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: «الوزارة ستشهد حدثا آخر مهما اليوم الثلاثاء، وهو انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة وتناقش من خلاله المشروعات المنفذة بنطاق عمل الشركات والتي تهم المواطن بشكل مباشر، وتمس حياته اليومية».