تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فتاة المول» بكفر الدوار

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجية حماد، تأجيل محاكمة نورهان قاتلة صديقتها نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول» بمدينة كفر الدوار في البحيرة، إلى 6 ديسمبر المقبل؛ لحين استكمال طلبات الشهود، وفقًا لمحامي المتهمين.

وكان أهالي قرية فتاة مول كفر الدوار ارتدوا الملابس السوداء، وعيونهم باكية، ورافعين صورة ابنتهم قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة مول كفر الدوار بسبب «الغيرة»، والتي لم يتعد عمرها 25 عامًا، اليوم الأربعاء، بمحافظة البحيرة.

والدة فتاة مول كفر الدوار تطالب بالقصاص

تعالت صرخات والدة الفتاة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قائلة: «عايزة حق بنتي، ادعولي الله يخليكم»، مؤكدة أنها تنتظر محاكمة صديقاتها والمتهمين بقتل ابنتها، مطالبة بالقصاص من المتهمين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد انتهت في واقعة «فتاة المول»، إلى إحالة صديقتها وشريكيها في الجريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

تفاصيل مقتل فتاة المول

وأوضحت التحقيقات، أن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى، من بينها سرقة مشغولات ذهبية، وهاتف محمول ومبلغ مالي، خاص بالضحية، مشيرة إلى أن المتهمين شرعوا في إخفاء معالم جريمتهم، عندما سكبوا المشروب «العصير الممزوج بالسم والأقراص المنومة» وغسلوا الكوب بالماء، وأتلفوا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة، وحطموها؛ ظنا منهم أنها لم تسجل جريمتهم وفرا هاربين من مسرح الجريمة المروعة.