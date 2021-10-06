وزيرة البيئة تعدد مكتسبات مشاركة مصر في معرض IFTM Top Resa بفرنسا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، إن مشاركة الوزارة في معرض IFTM Top Resa بفرنسا، تهدف إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية، والترويج للمحميات الطبيعية في مصر، كأحد أهم مواقع السياحة البيئية في العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء في الأنشطة السياحية التي تمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وشاركت وزارة البيئة في معرض IFTM Top Resa بفرنسا للترويج للسياحة البيئية، اليوم، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة العمل على الترويج للسياحة البيئية في مصر، باعتبارها أحد الأسواق الواعدة عالميا.

وزارتا البيئة والسياحة تشاركان في IFTM Top Resa

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المشاركة جاءت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بجناح يتضمن الترويج لمنتج جديد وهو السياحة البيئية من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لافتة إلى أن المعرض من المقرر استمراره حتى 8 أكتوبر الجاري.

مبادرة اتحضر للأخضر

وأضافت «فؤاد»، أن مشاركة الوزارة ضمن مبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» وحملة إيكو إيجيبت، تعمل على الترويج للسياحة البيئية في مصر كتجربة متكاملة و متميزة يستمتع فيها السائح بكافة المعالم البيئية الفريدة في المحميات المصرية على اختلاف أنواعها البحرية أو الصحراوية أو البرية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة متنوعة منها مشاهدة الطيور أو الغطس أو التخييم، والتعرف على الثقافات المختلفة للمجتمعات المحلية بالمحميات ومنتجاتهم اليدوية التي تتميز بالطابع التقليدي، وتعكس طبيعة الموارد الطبيعية بالأماكن المختلفة وخاصة في ظل انتشار المحميات المصرية بالعديد من المحافظات المصرية، بما يمنح السائح فرصًا متعددة للاستمتاع في أجواء مختلفة ومتنوعة.

وتابعت أن الوزارة تقدم بجناحها عرضا لما شهدته المحميات من برامج التطوير بمواقع المحميات، بالإضافة إلى السياحة الاستشفائية والعلاجية، وأهم الأنشطة السياحية الواعدة في مصر، كذلك مناقشة الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية، وبحث أطر التعاون في مجال السياحة المستدامة مع الشركات العالمية، وعقد مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات، ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية في برامجهم السياحية، كما تتضمن مشاركة الوزارة عرض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعي الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها.

يذكر أن IFTM Top Resa يعد معرضًا مشهورًا عالميًا للسفر والسياحة، ويستهدف جميع القطاعات من الأعمال، والترفيه، والمجموعات، والمؤتمرات حول العالم.

ويوضح التطورات التكنولوجية الناشئة في قطاع السياحة كما يوفر مجموعة غنية من الأحداث الداعمة، والتي تصل إلى أكثر من 150 جلسة مؤتمر.

كما يستعرض بتقنيات جديدة وحلول سفر رقمية تم تصميمها لمساعدة الزوار على استكشاف العرض من خلال موضوعات الصناعة مثل السياحة المسؤولة، والمنتجع الصحي ، والسفر التجاري، والسفر الفاخر، والفنادق.