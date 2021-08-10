ياسمين فؤاد: السياحة البيئية ستصبح ملاذا للعالم خلال الفترة المقبلة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على تقديم منتج سياحي جديد من خلال حملة «إيكو إيجيبت» لتنشيط السياحة، مشددًة على أهمية السياحة البيئية التي ستصبح ملاذا للسياح والعالم كله خلال الفترة المقبلة، مشددًة على أن الحملة تشرح أيضا طرق الحفاظ على البيئة البحرية بصورة مبسطة، وهناك دعاية في المطارات بشأن ذلك.

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أنهم بدأوا التعاون مع جنوب أفريقيا في طريقة بناء مخيمات صديقة للبيئة في وادي الجمال، كما بدأوا استكمال التعاون مع وزارة الإسكان في تطوير مشروع التجلي الأعظم، ومدينة سانت كاترين، لتغيير شكل النزل البيئي، ليسمح بإمكانية التسويق العالمي، لافتة إلى أن هذا منتج سياحي جديد مطابق لمنطقة بكر مثل سانت كاترين، والسياح فيها يستمتعون بالروحانيات ووجود الدير، ويجب أن تكون البيئة المحيطة تتماشى مع ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر قادرة على الاستفادة من الموارد الطبيعية التي ستستمر في المستقبل، موضحة أن البحر الأحمر آخر منطقة في العالم ستتأثر الشعب المرجانية الخاصة به بتغير المناخ، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت أول حملة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية البيئة البحرية من البلاستيك والملوثات، تزامنًا مع يوم البيئة العالمي، وهي باللغتين العربية والإنجليزية وبصورة مبسطة للصغار والكبار، متابعة أن الحملة منشورة في مطاري شرم الشيخ والغردقة والطائرات الخاصة بمصر الطيران لتعزيز الجزء التوعوي.

وشددت على أن هناك توجهًا من كل المنظمات الدولية لتمويل مشروعات تغير المناخ، وفي 2019 أصدرت البنوك الدولية قرارًا بعدم تمويل أي مشروعات تؤثر بالسلب على التغييرات المناخية، والبنك الدولي يعد دراسة عن تأثير تغير المناخ في الشرق الأوسط، واختار 4 دول وهي: الأردن ومصر والمغرب والعراق، ومن المهم دراسة هذه التغييرات ومدى أثرها على المنطقة.