ختام تدريبات تعزيز الحريات الدينية بإدارة سمالوط التعليمية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن ختام تدريب تعزيز الحريات الدينية «نبذ العنف والتسامح وقبول الآخر»، التي أقيمت على مدار 3 أيام بمدرسة العهد الجديد الخاصة، في إدارة سمالوط التعليمية، برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والدكتورة رانده شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، رئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

حضر اللقاء الختامي المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، والدكتور نور هنري نور دوس، كبير أخصائيين بالتخطيط والمشروعات بديوان عام الوزارة، عضو اللجنة التنفيذية للحريات الدينية، والدكتور عبدالله إبراهيم حنا، المحاضر والمنسق العام لتدريب الحريات الدينية، مسؤول ملف التربية المسيحية، وحسين صلاح، مدير إدارة سمالوط التعليمية، ونيفين ناجي عبدالملك، مدير المدرسة.

«تعليم المنيا»: التدريب يأتي إدراكا لخطورة المرحلة الراهنة

وقال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن فكرة تدريب تعزيز الحريات الدينية تأتي إدراكا لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية، ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية يتبنيان الخطاب المعتدل ونبذ الكراهية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن كتاب العهدة العمرية الذي كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء «القدس»، عندما فتحها المسلمون عام 638 للميلاد، أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن «العهدة» واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس.

المصريون كتلة واحدة منذ العصر الفرعوني

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، على أن المصريين منذ العصر الفرعوني، مرورا بالعصرين القبطى والإسلامي، كتلة واحدة ونسيج واحد.

وفي ختام اللقاء، زار «الرشيدي»، الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، رئيس مجلس إدارة مدارس العهد الجديد؛ إذ قدم شهادات شكر وتقدير لكل المساهمين في هذا العمل.