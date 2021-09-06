وكيل التعليم بالغربية يشارك في لقاء تعزيز الحريات الدينية بالوزارة

نظمت وزارة التربية والتعليم لقاءً موسعا، من خلال تقنية فيديو كونفرانس ، اليوم، مع مسئولي مديرية التربية والتعليم تحت رئاسة راندا شاهين، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس اللجنة التنفيذية لحقيبة الحريات الدينية، بمشاركة الدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمود فؤاد، مدير عام مكتب تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله حنا، المنسق العام لحقيبة الحريات الدينية ومسئول ملف التربية المسيحية بالوزارة، والدكتور شيماء مصطفى مهران، الإدارة العامة للتدريب، د. أيمن عبد العزيز، مكتب رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مي محمدي، مسئول مكتب رئيس قطاع التعليم العام.

تدشين لقاء تعزيز الحريات الدينية من خلال فيديو كونفرانس

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار خطة الوزارة لتعزيز الحريات الدينية ونشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب، وانتماء المعلم المصري لمختلف الاتجاهات، وتعزيز الهوية الوطنية.

حضر اللقاء مسئولي التعليم بالغربية، وعلى رأسهم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، د. محسن دهشان، نائب مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير إدارة الأمن بالمديرية، ومدير إدارة التدريب، وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة.

مناقشة تدريب المعلم على استخدام الاستراتيجيات المختلفة لتعزيز الانتماء

واستهدف اللقاء مناقشة تدريب المعلم على استخدام الاستراتيجيات المختلفة لتعزيز الانتماء والمساواة، وتضمين مفاهيم المساواة والأمن الفكري، والانتماء داخل الأنشطة التدريبية.

كما اختتمت الفعاليات بالتوصية بالاستعداد لاستقبال تدريب الحريات الدينية بالكوادر المستهدفة، والقاعات والخدمات اللوجيستية، تمهيداً لتفعيلها بالمديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها.