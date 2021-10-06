خطوات الاشتراك في التأمين الصحي الشامل والأمراض التي يغطيها

يحرص عدد كبير من المواطنين على التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، للاستفادة والانتفاع من الخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي يمنحها، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات الاشتراك في التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.

الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

وتتمثل خطوات الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل فيما يلي:

- ذهاب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات.

- استمارة طلب.

- صورتان شخصيتان.

- تقديم بطاقات رقم قومي لكل أسرة .

- شهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها.

- بعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة.

شروط الحصول على خدمة التأمين الصحي

أما الفئات المستفيدة من خدمات التأمين الصحين فتتمثل في الآتي:

- مصري/مصرية.

- طالب.

-أصحاب معاشات.

-أرملة.

إجراءات طالب خدمة التأمين الصحي الشامل

1- بالنسبة للطلبة يتم ملء نموذج التأمين الصحي.

2- بالنسبة للقوى العاملة يتم شراء نموذج منتفعين (ت/ص/10).

3- بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم شراء نموذج (ت/ص/15).

4- بالنسبة للأرامل يتم شراء نموذج (ت/ص/10).

5- تقديم الطلب.

الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي الشامل

ويشمل قانون التأمين الصحي الشامل أكثر من 2300 مرض، ما بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، إضافة إلى التالي:

الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي:

يقدم التأمين الصحي الشامل الخدمات التي تساعد على استعادة المريض حالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.

الصحة العامة:

كما يمنح تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديًا وعقليًا واجتماعيًا، وليس لمجرد معالجة المرض أو حالة العجز أو الضعف.

الخدمات الوقائية:

أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من المرض أو الوفاة، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.

الخدمات الإسعافية:

الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.

خدمات تنظيم الأسرة:

الخدمات التي تسعى لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال، واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، ومشورة ما قبل الحمل، وعلاج العقم.

الفحوصات الطبية والمعملية:

كل ما يسهم في التشخيص والمتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.

الخدمات العلاجية:

كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه، لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.