ماهى منحة زواج البنت من المعاشات؟.. التأمينات توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان لابنته الحق في تقاضى معاشه، وفقا للأنصبة التى حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، موضحة أنه ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة زواج تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهر»، تسمى «منحة الزواج»، جاء ذلك ردًا على أحد الأسئلة حول ماهي منحة زواج البنت من المعاشات؟.

تسقط منحة الزواج حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5سنوات

أضافت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن منحة زواج البنت من المعاشات تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، كما أنها تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يشترط لاستحقاق الأبنة لمعاش والدها المتوفي ألا تكون متزوجة، وفي حالة طلاقها يمكنها صرف المعاش، مع تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وتقديم صورة بطاقات الرقم القومي، حيث تحصل الابنة على ثلثي معاش والدها إذا كانت وحيدة.

واشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أيضا أن تكون الأبنة مستحقة في المعاش، وألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل، موضحة إجراءات حصول البنت على منحة الزواج من المعاشات كالتالى:

- صورة قسيمة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأبنة أو الأخت على أن تكون سارية.

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق هنا .​