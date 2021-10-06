رمضان عبد المعز: المعاصي تحول بين العبد والنصر (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك أشياء تحول بين العبد وبين النصر ومنها المعصية، إذ تجلب المعاصي الخذلان والهزيمة، موضحًا أن تقوى الله أعظم العدة على العدو، وأفضل مكيدة في الحرب، «إذا كنت تريد نصر الله فعليك أن تخافه»، موضحًا أن الانتصار على العدو يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتباع هدى نبيه عليه السلام.

نصر أكتوبر وعد صدق من الله إلى المؤمنين

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن نصر أكتوبر المجيد عام 1973 يُعد وعد صدق من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين، فحرب تحرير سينا، تمت بكرم ونصر من الله، «وإحنا بنقوم بتهنئة بعض ونذكر أبنائنا بالتاريخ والنصر، لازم نعرف ونعلم بعض دعاء النبي اللهم نصرك الذي وعدت».

النصر من عند الله يؤيد به من يشاء

وأشار الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن القرآن الكريم علمنا أن النصر من عند الله فقط يؤيد به من يشاء، مستشهدا بقول الله تعالى: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ »، وفي آية آخرى: «حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ».