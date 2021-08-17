رمضان عبد المعز يوجه نصائح للمسلمين بخصوص «يوم عاشوراء»

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن غدًا يوم عاشوراء، وهو يوم عظبم، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بصيامه، بعدما علم أن اليهود يصومونه عن سيدنا موسى، شكرا لله يوم نجاته، فقال لهم «أنا أولى بكم من أخي موسى»، وذلك خلال تقديمة برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه

ووجه «عبد المعز»، نصائح للمسلمين والراغبين في صيام هذا اليوم، «اللى ناوى يصوم اليوم ده، يطبق سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله أجر عظيم، لكن هناك ما يحول بين تحقيق نيته، من سفر أو حيض أو خلافه، له أجر كبير من ربنا، طالما كان فى نيته الصيام، من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه».

القرآن الكريم أمرنا بالتعامل مع البر والعدل مع غير المسلمين

من ناحية آخرى، أوضح الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم أمرنا بالتعامل بالبر والعدل من غير المسلمين، طالما لا يحاربوننا ولا يطردوننا من بيوتنا، «مصر غالية علينا، والتاريخ والحضارة، والدولة الوحيدة المذكورة في القرآن، وسيدنا النبى أوصى بها، لو واحد اتكلم عنها كلام وحش ينفع يكون حبيبي؟».

من يناصر عدو مصر يُعد خائن

وواصل: «من يناصر عدو بلده يكون خاين، فى ناس أبنائهم هاجموا مصر، وهم طلعوا قالوا إنهم متبرين منهم، لأنهم وضعوا أيدهم في يد العدو»