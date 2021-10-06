تلاعب السائق في سعر الرحلة «ليس نصبا».. خبير قانوني: العيب على الشركة

تعرضت إحدى الفتيات لموقف غريب مع سائق تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، اليوم، وهي اختلاف في سعر الرحلة الذي أظهره لها التطبيق، والسعر الذي أراها إياه السائق، وحين توجهت بالشكوى للشركة، لم يكن منها إلا أن أخلت يدها من المسؤولية عما حدث، وألقتها على السائق، كما أخبروا الفتاة، أن الرحلة مُلغاة من الأساس، ولن تتمكن من استرداد أموالها.

ويتطرق التقرير التالي، إلى الموقف القانوني للأفعال المنسوبة للسائق، وهل يعد ذلك نصبًا من عدمه.

شركات سيارات الأجرة

يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا النوع من الوقائع القانون لا يجرمها، كما أن العلاقة التعاقدية بين السائق والشركة القانون لا دخل له بها، وحسم الأمر بأن التحرك في تلك الحالات يكون من جهاز حماية المستهلك ضد الشركة، حيث يقف الجهاز العمل بالتطبيق، إلى جانب توقيع غرامات يحدد قيمتها الجهاز، ولكن لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد السائق.

لا تخضع الواقعة لمعايير جريمة النصب

أضاف «السعداوي»: أنا شايفها لا تخضع لمعايير جريمة النصب ولا السرقة ولا خيانة الأمانة، ولكنها أقرب ما يكون إلى النصب، ونوه السعداوي إلى أن النصب والاحتيال، يتوجب وجود مظهر خارجي كي يتم إثبات كونها جريمة نصب واحتيال، ومظهر خارجي تعني إبراز مستندات تثبت وضع غير حقيقي، للتمكن من خداع الطرف الآخر.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي تواجه أحد مُستخدمي التطبيق مع شركة من شركات التوصيل الشهيرة، حيث واجه العديد من المستخدمين بعض المشاكل المختلفة مع هذه الشركات، وعادةً ما يقوم صاحب المشكلة بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويتفاعل مع المنشور عددًا كبيرًا من الناس، وتثير تلك المشكلات التعجب والقلق تجاه الأمر، وفي بعض الأحيان يتجه الأشخاص إلى التوقف عن استعمال تلك التطبيقات تجنبًا لحدوث مشاكل مماثلة.