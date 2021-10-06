«الدفاع الروسية» تؤدب مسؤولين عينوا حرسا لزفاف حفيد العائلة الإمبراطورية

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمر باتخاذ إجراءات تأديبية بحق مسؤولين في وزارته عينوا حرس شرف عسكري لحفل زفاف غيورغي رومانوف، حفيد العائلة الإمبراطورية.

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، أن المسؤولين عن هذا القرار خضعوا بأمر من شويغو لإجراءات تأديبية لمخالفتهم القواعد والوثائق الخاصة بتعيين حرس الشرف.

حفيد العائلة الإمبراطورية الروسية يتزوج إيطالية

وأقيم حفل زفاف حفيد العائلة الإمبراطورية الروسية غيورغي رومانوف، على المواطنة الإيطالية ريبيكا بيتاريني، في كاتدرائية القديس إسحاق في سان بطرسبورج، أول أكتوبر الجاري.

وأسرة رومانوف التي ينتمي إليها الحفيد الذي احتفل بزفافه قبل أيام، كانت الأسرة المالكة الثانية بعد أسرة روريك، والأخيرة في حكم روسيا، حيث تأسست عام 1613 واستمرت حتى تنازل القيصر نيقولا الثاني في 15 مارس 1917، نتيجة لثورة فبراير.

العائلة الإمبراطورية الروسية.. البداية والنهاية

ويشير تاريخ أسرة آل رومانوف إلى أن أجداد أفراد الأسرة أتوا إلى روسيا من بروسيا، وهو إقليم في شرق ألمانيا، وذلك في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي، لكن بعض المؤرخين الروس يعتقدون أن أصولهم تعود إلى مدينة نوفغورود الروسية.

وفي 17 من يوليو عام 1918 أفيد عن مقتل نيكولاس الثاني قيصر روسيا وزوجته وأولاده، ولكن لم يتم العثور على جثثهم وقتها، وفي عام 1991 نتيجة لنبش أحد القبور تم العثور على الجثث ما عدا اثنين من الأطفال الخمسة، وفي 2007 تم نبش قبر آخر، وأخيرا توصل العلماء إلى قبر بعيد نسبياً عن القبور الأخرى وكان يحوي جثتي الطفلين المفقودين.