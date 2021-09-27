رحلات سياحية جديدة أسبوعيا من روسيا إلى مصر..بداية من أكتوبر

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف ،عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن شركات السياحة الروسية سترفع عدد رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بداية من شهر أكتوبر المقبل إلى 50 رحلة أسبوعية بواقع 25 رحلة للغردقة ومثلها إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن تلك الرحلات تسيرها العديد من شركات الطيران المصرية والروسية، متوقعا أن ترتفع تلك الرحلات خلال الشهور المقبلة، منوها إلى أن الرحلات المٌسيرة حاليا جميعها رحلات منتظمة وليست عارضة «شارتر».

المطالبة بتسيير رحلات إلى لمرسى علم

وأوضح لـ«الوطن» أن الشركات الروسية تقدمت بطلب إلى السلطات الروسية للسماح لها بتسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم، إلا أنها لم تحصل على الموافقة حتى الأن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسير روسيا رحلات لمرسى علم قبل نهاية العام الجاري.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل احترافي

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في نسبة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، وذلك بعد تأكد شركات السياحة الروسية من أن المنتجعات السياحية المصرية آمنة صحيا وأن كافة المنشآت السياحية والفندقية تٌطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل احترافي وصارم.

أشار إلى أن الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ خلال الأيام المقبلة سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من دول العالم خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وروسيا، كما ستبدأ بريطانيا في تسيير رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى استمرار توافد السياح العرب لمصر خلال الشهور المقبلة، مؤكدا على جاهزية المنتجعات والفنادق المصرية لاستقبال أية أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن الربع الأخير من العام الحالي سيكون الأعلى فى توافد السياح لمصر خلال عام 2021.