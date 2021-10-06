رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الكهرباء في قرى «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصّار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم، يأتي لمتابعة تنفيذ مكون الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تستهدف المبادرة رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بقرى الريف المصري.

من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، البنود الخاصة بمكون الكهرباء في مشروع تطوير قرى الريف المصري، والتكلفة الإجمالية لتنفيذ أعمال تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

مقايسات أعمال تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية لجميع القرى المستهدفة

وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، حيث جرت الإشارة إلى أنه جرى تنفيذ المعاينات الميدانية لتحديد أماكن العمل، وتدقيق المقايسات بالتنسيق مع شركات الكهرباء، إلى جانب الانتهاء من مقايسات الأعمال لجميع القرى المستهدفة، بالإضافة إلى إتمام أعمال الجسات لتركيب الموزعات، مضيفاً أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية المتمثلة في إنشاء القواعد الخرسانية للمحولات، وقواعد أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وحفر مسارات الكابلات، كما يجري تنفيذ أعمال الصيانة، ورفع الكفاءة لأعمدة الجهد المنخفض القائمة.

زيارة 14 قرية بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، نتائج زيارة قام بها أعضاء المكتب الفني بمجلس الوزراء والمكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة تنفيذ المبادرة، لـ14 قرية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في محافظات: البحيرة، والجيزة، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والقليوبية، والغربية والمنيا، كما عرضت الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة بهذه القرى.