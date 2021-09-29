بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة «مدبولي»

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من مستجدات الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ويحرص رئيس مجلس الوزراء، على عقد اجتماع أسبوعي مع وزراء الحكومة، لمتابعة الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة، واتخاذ قرارات بشأن الملفات المختلفة، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه تنفيذ الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

تطورات التطعيم بلقاح كورونا

ومن المُقرر، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، أن تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مجلس الوزراء اليوم، مستجدات مواجهة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والوضع الحالي لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضد الفيروس، وتطعيم العاملين في المدارس، والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الأكبر من 18 عاما.

حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على «اللقاح» إلا بتحليل كل 3 أيام

وحسب توجيهات صدرت لوزراء الحكومة؛ سيتم منع الموظفين في الجهات الحكومية ممن لم يأخذوا لقاح فيروس كورونا المستجد خلال شهرين من الآن، على أن يُحدد موعد تطبيق القرار بموجب قرار من الوزير المختص بكل منشأة حكومية أو رئيس هيئة أو مصلحة، ليعمل من لم يأخذ اللقاح تحليل PCR كل 3 أيام.

وتعمل الحكومة على توفير كميات متزايدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك – فاكسيرا»، مع دخول مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع عدد من اللقاحات محليا داخل البلاد.

متابعة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

ومن المُقرر أن يُتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا، استعدادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لبدء العام الدراسي الجديد، ومناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستتخذ في هذا الصدد، بما يجعل العام الدراسي الجديد يمر بسلام.