«مدبولي» يلتقي السفير الأمريكي وعميد الدراسات العليا بكلية الطب بـ«هارفارد»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أجاي سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة في القاهرة.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الصحة برامج التعاون القائمة مع جامعة هارفارد، والتى بدأت منذ عامين، وتقوم بموجبها الجامعة بتدريب الأطباء المصريين على أحدث المستجدات الطبية، بما أسهم بشكل غير مسبوق فى تعزيز وصقل مهارات الأطقم الطبية التي تلقت هذا التدريب المتميز في جامعة هارفارد العريقة، إذ جرى تخريج 2400 .

وأضافت الوزيرة أن مجالات التعاون مع الجانب الأمريكي تشمل أيضًا اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية فى مصر.

مدبولي يشيد بالتعاون القائم بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد

من جانبه، استهل رئيس الوزراء المقابلة بتوجيه الشكر للسفير الأمريكي على هدية اللقاحات من «فايزر» و «موديرنا» التي أرسلتها الإدارة الأمريكية، مضيفًا أنها تعكس علاقات الصداقة الممتدة بين مصر والولايات المتحدة.

وأعرب «مدبولي» عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تصنيع أحد اللقاحات الأمريكية في مصر، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمصانع شركة فاكسيرا في السادس من أكتوبر.

نادر سعد: رئيس مجلس الوزراء يشيد بالانعكاس الإيجابي بالتعاون القائم بين الصحة و«هارفارد»

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بالتعاون القائم بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد، وانعكاسه الإيجابي ليس على مصر فقط، وإنما أيضًا على باقي دول المنطقة، لأن الأطباء المصريين يعملون بكثافة في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

أجاى سنج: «هارفاد» حريصة على تطوير وإضافة برامج جديدة لتصبح مصر مركزًا للتعليم الطبي المتطور

من جانبه، أكد عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد أن التعاون مع مصر يفيد الجامعة أيضًا، ولذا فإن «هارفاد» حريصة ليس فقط على استمرار برامج التدريب الحالية، وإنما أيضًا على تطوير وإضافة برامج جديدة، لتصبح مصر مركزًا للتعليم الطبي المتطور.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السفير الأمريكي فى القاهرة أعرب عن سعادته بالتعاون الجاري مع مصـــر في المجالات الطبية، سواء ما يخص برامج التدريب مع جامعة هارفارد، أو شحنات اللقاحات الأمريكية لمكافحة وباء كورونا، مضيفاً أن مصر تمثل أولوية في علاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.