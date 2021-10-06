أشعار «راؤول» تميمة الاحتفالات الرسمية: «حبيت أعبر عن فرحة الشعب كله»

اعتاد الشاعر أحمد حسن راؤول، أن يكون لسان حال للشباب بأشعاره في الفعاليات الرسمية والوطنية، كلماته حاضرة دائمًا في الاحتفالات الرسمية، مُعبرًا بقلمه عن انتصارات وأفراح مصر خلال السنوات الأخيرة، آخرها اليوم في الذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، من خلال أغنية «انتصارنا خطوة أولى» بصوت المطربة ديانا حداد، في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كواليس «انتصارنا خطوة أولى»

كشف «راؤول» في حديثه مع «الوطن»، كواليس أغنية «انتصارنا خطوة أولى» في احتفالية نصر أكتوبر، من ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، قائلاً إنه فخور بتواجده المستمر في العديد من الفعاليات والاحتفاليات الرسمية، لافتًا إلى أنه شارك بكتابة أغنية «واحدة من الجيل الجديد» مع المطربة الشابة هالة رشدي، بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، وأغنية «حصة تاريخ» لكورال من أطفال مصر، بجانب أوبريت «هنبنيها» للمطربين عاصي الحلاني، ومدحت صالح، وياسمين على، وهايدي موسى، فضلًا عن مشاركته في يوم الشهيد وعيد تحرير سيناء، وأوبريت مصر حكاية لـ 10مطربين، وغيرها من الاحتفاليات الرسمية.

راؤول: «حبيت تكون الأغنية السنادي مُفرحة»

أضاف «راؤول»، أنه أراد في احتفالية اليوم، أن تكون الأغنية مُفرحة للشعب، تتحدث عن جميع طوائفه من العمال والفلاحين وغيرهم: «الشعب كله فرحة واحدة»، لافتًا إلى أن تلك التفصيلة كانت هى الأصعب في كتابة أغنية «انتصارنا خطوة أولى»، وهو أن تكون الكلمات معبرة عن فرحة جميع طوائف الشعب، إلا أنها في النهاية خرجت بالشكل المطلوب، وغنتها ديانا حداد بطريقة مثالية.

أغاني أحمد حسن راؤول الوطنية

منذ أيام طرح الشاعر أحمد حسن راؤول، أغنية «حكاية متتنسيش» من كلماته، وغناء دياب، وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج المتحدة للإنتاج الفني، احتفالا بشهر النصر، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن كلماتها: «حكاية متتنسيش.. تاريخ مبينتهيش.. وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش».

ويعتبر «راؤول» من أكثر الشعراء الشباب أصحاب الرصيد الكبير في الأغاني الوطنية، منها «إحنا مش بتوع حداد، صبح على مصر، مشاعر الخير، صوامع القمح، عصر جديد ومصر اللي بجد» وغيرها من الأغاني الوطنية التي بلغ عددها نحو 50 أغنية.