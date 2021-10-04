الشاعر أحمد راؤول عن أغنية «حكاية متتنسيش»: «نصر أكتوبر بلسان الشباب»

أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، طرح أغنية «حكاية متتنسيش» من كلماته وإنتاج المتحدة للإنتاج الفني بمناسبة ذكرى احتفالات نصر السادس من أكتوبر، بصوت المطرب دياب، وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور وردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام طرحها، ومن كلماتها «حكاية متتنسيش.. تاريخ مبينتهيش.. وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش».

كواليس أغنية «حكاية متتنسيش»

وكشف الشاعر أحمد حسن راؤول، عن كواليس العمل الفني المٌقدم في ذكرى نصر أكتوبر، قائلا إن إدارة راديو النيل طلبوا منه أغنية للاحتفال بيوم الانتصار مع فريق العمل من الملحن والموزعين، وبعد تفكير في الصوت الأمثل والأنسب لغناء «حكاية متتنسيش» وقع الاختيار على المطرب دياب.

راؤول: صوت دياب الأنسب للأغنية

وأضاف «راؤول» في حديثه مع «الوطن»، أن صوت دياب مناسب لطاقة الأغنية، والتي تحتاج لصوت قوي مماثل لجنود الجيش المصري، وبعد موافقته جرى تسجيلها وتصويرها وطرحها، لافتًا إلى أنها نالت إعجاب الجمهور، واستقبل ردودًا إيجابية عليها منذ اليوم الأول.

اعتبارات وضعها «راؤول» في حسبانه لكتابة الأغنية

يوم واحد استغرقه الشاعر المعروف عنه كثرة أعماله الوطنية لكتابه الأغنية، حسبما أوضح، لافتًا إلى أنه راعى في كتابته لحرب أكتوبر أن تكون الكلمات متناسبة مع الجيل الحالي، وفي الوقت ذاته أن يكون سببًا في توصيل الرسالة للشباب، خاصة في ظل اختلاف الذوق العام وشكل الأغاني في الأونة الأخيرة، وهو ما يتطلب أن يكون الشاعر يشبه للشباب، ويستطيع التحدث بلغتهم، والتعبير عن رسائل مصر، وهو ما عبر عنه في جملة اعتبرها من الأهم في تاريخه الفني: «حقيقة عقيدة جوانا في مصر الشعب جيش».

التركيز في أن تكون الأغنية الوطنية مكتوبة بحرفية وبتأريخ وتصل من خلالها رسالة، من أهم ما يحاول «راؤول» توصيله للمستمع في أغنياته الوطنية، وخاصة في مناسبة خاصة مثل انتصارات حرب أكتوبر المجيد.