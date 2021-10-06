عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لوالده: رحم الله أبي وشهداء حرب أكتوبر

بعث الكاتب عمرو محمود ياسين، رسالة إلى والده الفنان الراحل محمود ياسين، في ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا: «النهاردة اليوم اللي دايما كنت بتبقي مشغول فيه قوي».

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مكالمات وحوارات صحفية، استضافات في البرامج.. من أجل استعادة ذكريات أفلامك اللي وثقت حرب أكتوبر ويوم العبور لترسم لنا أنت وزملاؤك من صناع تلك الأفلام الصورة البصرية لنا عن هذه المعارك الخالدة». وأضاف عمرو محمود ياسين، قائلًا: «رحم الله شهداء حرب أكتوبر الأبطال ورحم الله أبي وحبيبي الغالي محمود ياسين».

محمود ياسين، من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي».

وقدم محمود ياسين مشوارًا سينمائيًا كبيرًا، امتد لنحو 50 عاما، ونفّذ أشكالًا سينمائية عديدة، من الدراما للرومانسي وحتى الكوميدي، وأثبت براعته في الأداء التمثيلي بفضل موهبته التي يصعب تكرارها، ومع بداية السبعينيات كان موعد محمود ياسين مع البطولة السينمائية مرة أخرى، مع المخرج حسين كمال والفنانة شادية بفيلم «نحن لا نزرع الشوك»، وبعد ذلك جاءت مشاركته أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم «الخيط الرفيع» عام 1971، إخراج هنري بركات، وتأليف إحسان عبد القدوس، ويوسف فرنسيس.