عمر محمود ياسين يتضامن مع مؤلفي مسلسل «شقة 6»: أرفض تغيير نهايته

أعلن الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تواصل أحد أفراد عمل مسلسل «شقة 6» معه، بعد تضامنه معهم أمس.

وكتب قائلا: «مسلسل شقة 6 لم يحالفني الحظ لمشاهدته، لكن مدرك أنه ناجح مع الجمهور.. الصبح شفت بوست للأستاذ محمود وحيد، وهو أحد مؤلفي العمل بيعلن إن نهاية مسلسله قد تم تغييرها والعبث بها.. في حقيقة الأمر أنا برفض تماما إن يتدخل أي فرد في عمل الآخر أو يفرض عليه شيء دون علمه أو موافقته.. بالتالي أفصحت عن اعتراضي على هذا الأمر.. بعدها تواصل معي أحد الأطراف التي لها علاقة بالعمل وتم إبلاغي بأن هناك خلفيات ما وراء هذا الموضوع وأن هناك أمور قد حدثت بالكواليس وأن الأمر ليس كما يبدو».

وأضاف: «وهنا أصبح الموضوع ضبابي نسبيا بالنسبة لي، ولكن يظل احترامي قائم بالتأكيد لكل اصحاب العمل وكل من شارك به من مؤلفين وفنانين، والسيد مخرج العمل والجهة الانتاجية، لهم مني جميعا كل التقدير والاحترام وأتمنى أن يزول أي خلاف بينهم إن شاء الله».

عمرو محمود ياسين يتضامن مع مؤلفي مسلسل «شقة 6»

وتضامن الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، مع مؤلفي مسلسل «شقة 6»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، حيث كتب قائلا «شيء مؤسف ومحزن أن يسطو أحدهم على فكر وقناعات مؤلف ويغير ويعدل دون الرجوع لأصحاب الحق الأدبي.. عيب والله.. ومش لازم أي مؤلف يصمت على غدر أي شخص أؤتمن على نص ولم يحفظ الأمانة».

وأضاف: «ما تسكتوش.. وماتزعلوش.. هو موقف سيء بس أكيد استفدتوا منه كتير ومش هتسمحوا بتكراره».

مسلسل «شقة 6».. 15 حلقة من الإثارة والغموض والتشويق

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.