عمرو محمود ياسين لمؤلفي مسلسل «شقة 6»: متزعلوش ومتسكتوش

تضامن الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين مع كتاب مسلسل «شقة 6»، وذلك خلال منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه «شيء مؤسف ومحزن أن يسطو أحدهم على فكر وقناعات مؤلف ويغير ويعدل دون الرجوع لأصحاب الحق الأدبي.. عيب والله.. ومش لازم أي مؤلف يصمت على غدر أي شخص أؤتمن على نص ولم يحفظ الأمانة»، موجها حديثة لمؤلفي المسلسل قائلا «ماتسكتوش.. وماتزعلوش.. هو موقف سيء بس أكيد استفدتوا منه كتير ومش هتسمحوا بتكراره».

من جانبه رد محمود وحيد أحد مؤلفي مسلسل «شقة 6»، على منشور «عمرو ياسين» قائلا: «أشكرك يا أستاذ عمرو ومش هنسكت ولازم المهزلة دي تنتهي»

غضب مؤلفي مسلسل شقة 6 بعد تغيير النهاية

وسادت حالة من الغضب الشديد بين مؤلفي مسلسل «شقة 6»، بعد تغيير النهاية في الحلقة الأخيرة.

محمود وحيد، أحد كتاب المسلسل، كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللى مكتوبة واتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا».وأضاف: «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما وشكرا».

مسلسل شقة 6

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.