«ثقافة سيناء»: الرئيس السيسي وجّه بتحقيق تنمية شاملة للمواطنين

قال الكاتب الصحفي محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه في 30 يونيو 2018، بأن تكون المرحلة التالية من تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الجمهورية، هي تنمية المواطن المصري تعليميا وصحيا وتثقيفيا، وهو ما حدث في كل أنحاء الجمهورية بواسطة تضافر كل القوى الشاملة بما فيها سيناء.

مصر تحركت من الثبات إلى التغيير للأفضل

وأضاف «نبيل»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنه مع بداية عام 2014 بدأت التنمية تتصارع في مختلف الاتجاهات نحو سيناء لتحقيق الأهداف التنموية، ولذا تم إنشاء 5 أنفاق بالإضافة لنفق الشهيد أحمد حمدي، معلقا: «في ذلك الوقت تحركت مصر من حالة الثبات إلى التغيير».

الدولة بتعوض تنمية سيناء لـ30 سنة فاتت

وأوضح أن كافة الأسر المصرية قدمت الشهداء والمصابين الذين سالت دماؤهم الذكية على أراضي سيناء المباركة، لذا رأت القيادة السياسية ضرورة تعمير سيناء ورد الاعتبار للأهالي هناك، متابعا: «الدولة بتتغير للأفضل والأحسن، وبتعوض تنمية سيناء لـ30 سنة فاتت، والتنمية الشاملة هدفها تنمية الإنسان مع الاهتمام بالوعي والتثقيف والوجدان والعقل الجمعي».

وأكد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء، أن قدرة سيناء تتجسد في كونها البوابة الغربية لجمهورية مصر العربية، والتي بها الكثير من الثروات والكنوز التي تدفعهم للغزو وإحكام السيطرة عليها، إلا أن رؤية القيادة السياسية الثاقبة تمثلت في ضرورة إحداث تنمية شاملة في سيناء وتعظيم دورها في التنمية على مستوى الجمهورية.

وتابع: «بنعمل ورش فنية وتدريبية للأبناء على أرض الواقع في سيناء وفيهم الكثير من ثمار النجاح والعزيمة والقوة من هؤلاء الأطفال، وبيشوفوا عربيات الجيش والشرطة بيطلعوا معانا عشان التأمين، والكثير من الأطفال يريدون أن يكونوا ضباط لدى القوات المسلحة أو الشرطة المصرية مستقبلا حتى يساعدوا على نشر الأمن في كافة ربوع سيناء».