«التنمية المحلية» تضبط 500 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات

استعرض الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، مستجدات الوضع بعد تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات، وموقف لجان المتابعة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن للعمل على تطبيق المواعيد الجديدة لغلق الكافيهات والمطاعم والمقاهي.

عقوبات عد الالتزام بالقرار تصل لسحب الرخصة

وكشف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» عن ضبط نحو 500 مخالفة حتى الآن لم تلتزم بقرار الغلق، مبينًا أن عقوبة المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق تبدأ من إنذار تلك المنشآت ثم غلقها في حالة تكرار المخالفة ومع استمرار التجاوز يتم سحب الرخصة.

وأكد أنه لا تهاون لا تهاون في تطبيق القرار رقم 456 لسنة 2020، على المحال والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، حيث تغلق جميع المحال والمولات التجارية وفق المواعيد الشتوية للمحلات الساعة 10 منتصف الليل، ويسمح بمد العمل ساعة في باقي أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية لتغلق في 11 مساء.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وأوضح «قاسم»، أن المواعيد الشتوية لغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، تبدأ العمل من السابعة صباحًا وتغلق 12 مساء، ويسمح بمد العمل ساعة لتغلق الواحدة صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد، مع السماح باستمرار خدمة التوصيل للمنازل من المطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن هناك أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق وهي البقالة والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة والدواجن والأفران والصيدليات.

مواعيد غلق الورش

أما فيما يخص مواعيد الغلق بالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فهي في الساعة السادسة مساءً وفق المواعيد الشتوية، باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة والخدمات العاجلة التي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد المحلات في المدن الساحلية والسياحية وذلك بطلب من المحافظ يوجه إلى وزير التنمية المحلية حسب متطلبات تلك المواقع.

ونوه إلى استمرار الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة في متابعة مواعيد غلق المحلات واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، لافتًا إلى أن تلك المواعيد لها أهداف عديدة منها الحد من الزحام والضوضاء خاصة المناطق السكنية وترشيد الاستهلاك والسماح لشركات النظافة القيام بمهامها في الفترة المسائية.