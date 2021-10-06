«أميرات ديزني» في عرض خاص بمعرض الرياض للكتاب

شهد معرض الرياض للكتاب، اليوم، انطلاق عروض «حفل أميرات ديزني»، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

«بنش مارك»: عروض «ديزني لاند» حدث استثنائي في المنطقة

وتعد هذه العروض أولى حفلات «ديزني» في المملكة العربية السعودية، ضمن الافتتاح العالمي لـ«حفل أميرات ديزني» من الجولة العالمية «احتفال الأميرات الكبير»، وهي من إنتاج «ديزني كونسرتس»، بالتعاون مع امبرزاريو لايف، وتنظيم شركة «بنش مارك».

وأكد محمد زكي، المدير التنفيذي لشركة «بنش مارك»، أن هذا الحفل الذي طال انتظاره، والذي يستضيفه معرض الرياض الدولي للكتاب، سيشكل حدثاً استثنائياً في المنطقة.

وقال إن «بنش مارك» فخورة بأنها أول من قدم ديزني في المملكة، وبتنظيم العرض العالمي الأول لهذا الحدث الجديد رفيع المستوى كأول حفل لديزني كونسرتس في المملكة العربية السعودية، وكجزء من الجولة العالمية «احتفال الأميرات الكبير».

حفل التتويج

وقال تشيب ماكلين، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «ديزني كونسرتس»، إن هذا الافتتاح العالمي لهذا الحفل تتويج لتعاون جديد ومثير بين الشركة وحفل «أميرات برودواي»، بهدف جلب أفضل ما في برودواي للاحتفال بجميع أميرات ديزني بشكلٍ غير مسبوق.

وأضاف عمر بيضون، المدير التنفيذي لامبرزاريو لايف، أن الافتتاح العالمي لِحفل «أميرات ديزني» في المملكة العربية السعودية هو نتيجة عامين من التعاون مع ديزني كونسرتس وبرودواي برينس بارتي، كما أعلن أن «امبرزاريو لايف» تفتخر بالتعاون مع ديزني لتقديم المزيد من عروض ديزني المباشرة المتميزة في المنطقة في المستقبل القريب.

ويشارك في العروض كريستي ألتوماري المرشحة لجائزة «دراما ديسك»، وسوزان إيجان المرشحة لجائزة «طوني»، وكورتني ريد المرشحة لجائزة «جرامي»، وسيندي وينترز الحائزة على جائزة «برودواي وارلد»، والتي تتعاون في هذا الحفل الموسيقي جنبًا إلى جنب مع مدير الموسيقى السحري بنجامين راوهالا والأمير الساحر آدم جوزيف.