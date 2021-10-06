محلل أوراق مالية: توقعات بزيادة التضخم بالدول النامية في 2022

قال السيد حسين، محلل الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية، خاصة خام برنت، يعود إلى سببين، الأول زيادة الطلب على النفط مرة أخرى من جانب الدول الصناعية مع انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينما يتمثل السبب الثاني في التنسيق بين منتجي النفط.

وذكر أن وصول النفط إلى 100 دولار سيكون صعبا هذا العام، مشيرا إلى أن السعر سيستقر بين 60 إلى 100 دولار للبرميل حتى منتصف العام المقبل.

اتجاه الاستثمار إلى قطاعات التكنولوجيا

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مال وأعمال»، والمذاع على فضائية « Extra News»، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين حول العالم اتجهوا إلى عدة قطاعات منها التكنولوجيا والطاقة المتجددة وشركات إنتاج السيارات الكهربائية، مع البعد عن أسهم شركات الأدوية وإنتاج النفط، مبينا أن هذا النهج سيستمر الفترة المقبلة.

توقعات بزيادة التضخم في الدول النامية

وتوقع محلل الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مع زيادة التضخم لتصل إلى نسبة 4% في الدول النامية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، مثلما يحدث في نيجيريا والمملكة العربية السعودية ومصر، ولكن سترتفع أيضا معدلات النمو.

انتظار تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي

وتابع محلل الأوراق المالية: «جميع مدراء الأصول ينتظرون تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي لمعرفة هل ستشدد أمريكا السياسات النقدية أم لا؟.. ولكن هذا التشدد لن يستمر طويلا حيث سترتفع بعض الأسهم ولكن ستنخفض أجزاء أخرى، وعدم تشديد أمريكا للسياسات سيرفع سعر الأسهم كتير جدا».