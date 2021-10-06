«المركزي»: أسعار النفط ارتفعت 1.52% في 11 جلسة متتالية

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 1.52% في الأسبوع الماضي، لتستقر على مستوياتها المرتفعة، حيث صعدت في 11 جلسة من أصل 16 جلسة تداول.

وأضاف «المركزي» في التقرير الأسبوعي للتعليق على الأحداث المالية العالمية خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى الأول من أكتوبر الجاري، أن بداية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا في أسعارالنفط، لتصل إلى أعلى مستوى إغلاق لها في يوم الاثنين عند 79.53 دولار للبرميل منذ شهر أكتوبر 2018 عندما سجلت 79.83 دولار للبرميل، مع استمرار اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصاري إيدا ونيكولاس لفترة أطول من المتوقع.

أسعار النفط تتجاوز مستوى 80 دولارا منذ 3 سنوات

وأشار «المركزي»، في تقريره، إلى أنه في ظل الارتفاعات إلا أنه خلال منتصف الأسبوع، فقدت بعض المكاسب بعد قيام المستثمرين بالبيع لتحقيق الأرباح، وذلك مباشرة بعد أن اخترقت أسعار النفط مستوى 80 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير الأسبوعي، أن التقارير أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، وذلك بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب انتعاش الإنتاج بعد تراجعه نتيجة إعصارين أمريكيين تعرض لهما خليج المكسيك.

كما انتعشت الأسعار في نهاية الأسبوع مع انخفاض الدولار، ما عزز من ارتفاع سعر النفط.

البورصة الأمريكية تنخفض الأسبوع الماضي

وحول البورصة الأمريكية قال البنك المركزي المصري في التقرير، إن الأسهم الأمريكية أنهت تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، حيث أدت مخاوف التضخم إلى إثارة القلق بين المستثمرين خلال معظم أيام الأسبوع، بينما أنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، على الرغم من الانتعاش الطفيف الذي شهدته المؤشرات يوم الجمعة الماضي.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز S&P 500» بنسبة 2.21%، حيث يتداول المؤشر حاليًا دون أعلى مستوياته القياسية بنسبة 3.97%، والتي كان قد سجلها في 2 سبتمبر الماضي، وأنهى مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى «Nasdaq» تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-3.20%)، متراجعاً عن أداء المؤشرات الرئيسية الأخرى.