«فودة»: 1150 متسابقا بمهرجان الهجن الدولي في شرم الشيخ

أعلن رئيس الاتحاد المصري للرياضات الهجن، عيد حمدان، أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غداً الخميس سباقات المهرجان الدولي للهجن، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في إطار احتفالات الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للهجن إن المهرجان يستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والأردن، واضاف أنه جرى تجهيز مضمار الهجن، وفق أحدث المعايير العالمية، بعد أعمال التطوير التي جرى تنفيذها، وتشمل ازدواج الطريق، وإقامة «تراك» للتصوير، وقاعات للزوار، بالإضافة إلى إنارة المضمار بالكامل.

محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية لإقامة بطولة شرم الشيخ للهجن

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، الاستعدادات النهائية لإقامة بطولة شرم الشيخ للهجن، التي ستقام بمضمار سباقات الهجن والفروسية بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 9 اكتوبر 2021، وتابع المحافظ أعمال الاستعدادات الخاصة بإقامة البطولة، وقدوم وتسكين الوفود وتجميع الهجن والفحص والتسجيل بمنطقة المضمار .

وأشار المحافظ إلى أن البطولة يشارك فيها أكثر من 1150 متسابقاً من كل محافظات مصر، وبعض الدول العربية، لافتاً إلى أن البطولة تُقام ضمن الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء إن مضمار الهجن جرى تطويره لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، التي تأتي للمشاركة أو مشاهدة السباقات، حيث جرى إنشاء صالة كبار الزوار لتسع 200 شخصية، وطريق خاص يربط بين صالة كبار الزوار وطريق السفاري، موضحاً أنَّ المحافظة وافقت على تخصيص مساحة 2000 متر مربع لإقامة مستشفى بيطري لخدمة الجمال والخيول التي تشارك في السباقات، مؤكّداً أنَّه جرى تطوير وتوسعة مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنَّ هناك أفكار لدمج مضمار رياضة سباقات الفروسية مع الهجن، من خلال تلك التوسعات.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنَّ أعمال التطوير تضمنت تطوير المنصة الرئيسية، وإمدادها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتزويدها بأجهزة التكييف والشاشات، وإعداد صالات استقبال لكبار الضيوف.