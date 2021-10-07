4 مشاهد تجسد مشاركة الأزهر في فعاليات افتتاح متحف «القلعة الحربي»

انطلقت اليوم، فعاليات افتتاح المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، شارك مكتب «دعم الابتكار وريادة الأعمال» بمشيخة الأزهر، والذي شارك مكتب «دعم الابتكار وريادة الأعمال» بمشيخة الأزهر فيه، بالإضافة إلى المشاركة في المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2021»، والمقام ببانوراما حرب أكتوبر.

الأزهر الشريف يشارك في افتتاح المتحف الحربي

وشارك طلاب ومعلمو الأزهر في الاحتفاليات بمجموعة من الفعاليات المتميزة، والتي تتضمن الفنون التشكيلية ولوحات الخط العربي، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية للزوار من طلاب المدارس، وحفلات للإنشاد الوطني لعدد من الطلاب الموهوبين.

وبحسب بيان صادر عن مشيخة الأزهر، يعد المتحف الحربي المصري بالقلعة من أكبر وأعظم المتاحف العسكرية في العالم؛ بما يزخر به من أقسام ومعروضات تعرض لتاريخ العسكرية المصرية، وتاريخ تطور الأسلحة والمعدات، فضلًا عن كونه سجلًا بالخط واللون والمجسمات لأعظم المعارك الباسلة، بما يؤكد شجاعة الجندي المصري وعبقرية القائد المصري على مدى التاريخ.

ذاكرة أكتوبر

كما يضم معرض «ذاكرة أكتوبر 2021»، العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة بكافة المجالات، بهدف إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.

وتأتي هذه المشاركة الفعالة بين الأزهر وبقية المؤسسات الوطنية في سياق تأكيد الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي فاق عطاؤه حدوده، ولدعم مواصفات الشخصية المصرية في مواجهة تيارات التغريب التي تستهدف شبابنا وهويتنا وقيمنا.